Шеф. Игра на повышение
ТВ-Эфир
Шеф. Игра на повышение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 22:27

    Путин рассказал о симпатии к сенатору Маккейну

    1 комментарий

    Путин рассказал о симпатии к сенатору Маккейну

    Путин рассказал о симпатии к сенатору Маккейну

    Владимир Путин рассказал о своем отношении к сенатору Джону Маккейну, известному резкими выпадами в адрес российских властей.

    В интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент признался, что сенатор-республиканец «симпатичен ему своим патриотизмом».

    Владимир Путин, президент РФ: «На самом деле он (Маккейн) для меня даже немножко симпатичен, да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и в последовательности при защите интересов своей страны».

    При этом Путин отметил, что такие политики, как Маккейн, «живут в старом мире и не могут переступить через свое прошлое, оно всегда тащит их за собой назад».

    Российский лидер выразил уверенность в том, что США и РФ «есть над чем работать», а именно, совместно бороться с общими угрозами — международным терроризмом, бедностью во всем мире и деградацией окружающей среды.

    Отметим, что полную версию фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине будут показывать четыре вечера подряд, начиная с 12 июня. Ранее российский президент рассказал Стоуну о том, как обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО, и подчеркнул, что в случае войны между РФ и США не было бы победителей.

    Надо сказать, что Джон Маккейн не раз позволял себя резкие высказывание в адрес Владимира Путина. Так, сенатор называл российского лидера «головорезом и убийцей», а также обвинял его в применении «высокоточного оружия для ударов по больницам Алеппо». В Кремле эти высказывания назвали «хамскими выпадами», отметив, что Маккейн хорошо известен «своей маниакальной ненавистью к России».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru