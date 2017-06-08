Путин рассказал о симпатии к сенатору Маккейну

Владимир Путин рассказал о своем отношении к сенатору Джону Маккейну, известному резкими выпадами в адрес российских властей.
В интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент признался, что сенатор-республиканец «симпатичен ему своим патриотизмом».
Владимир Путин, президент РФ: «На самом деле он (Маккейн) для меня даже немножко симпатичен, да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и в последовательности при защите интересов своей страны».
При этом Путин отметил, что такие политики, как Маккейн, «живут в старом мире и не могут переступить через свое прошлое, оно всегда тащит их за собой назад».
Российский лидер выразил уверенность в том, что США и РФ «есть над чем работать», а именно, совместно бороться с общими угрозами — международным терроризмом, бедностью во всем мире и деградацией окружающей среды.
обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО, и подчеркнул, что в случае войны между РФ и США не было бы победителей.
Надо сказать, что Джон Маккейн не раз позволял себя резкие высказывание в адрес Владимира Путина. Так, сенатор называл российского лидера «головорезом и убийцей», а также обвинял его в применении «высокоточного оружия для ударов по больницам Алеппо». В Кремле эти высказывания назвали «хамскими выпадами», отметив, что Маккейн хорошо известен «своей маниакальной ненавистью к России».
Владимир Путин, президент РФ: «На самом деле он (Маккейн) для меня даже немножко симпатичен, да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и в последовательности при защите интересов своей страны».
При этом Путин отметил, что такие политики, как Маккейн, «живут в старом мире и не могут переступить через свое прошлое, оно всегда тащит их за собой назад».
Российский лидер выразил уверенность в том, что США и РФ «есть над чем работать», а именно, совместно бороться с общими угрозами — международным терроризмом, бедностью во всем мире и деградацией окружающей среды.
обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО, и подчеркнул, что в случае войны между РФ и США не было бы победителей.
Надо сказать, что Джон Маккейн не раз позволял себя резкие высказывание в адрес Владимира Путина. Так, сенатор называл российского лидера «головорезом и убийцей», а также обвинял его в применении «высокоточного оружия для ударов по больницам Алеппо». В Кремле эти высказывания назвали «хамскими выпадами», отметив, что Маккейн хорошо известен «своей маниакальной ненавистью к России».
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