Пойманный в Москве куратор «группы смерти» работал почтальоном

Создателя так называемой «группы смерти» сегодня арестовали в суде Челябинской области.
26-летний Илья Сидоров, по данным оперативников, рассылал задания подросткам, конечной целью которых было доведение до самоубийства. Страшный план чуть не реализовала семиклассница. К счастью, девочку удалось спасти.
Днем почтальон из Москвы Илья Сидоров доставлял людям письма. А по ночам сам писал послания. Как удалось выяснить сыщикам, в своем паблике ему удалось собрать 30 с лишним подростков, которые регулярно получали от него задания и называли «наставником».
Одна из его подопечных попыталась покончить с собой, но, к счастью, ее удалось спасти. Школьница подробно рассказала о человеке, который вынудил ее принять таблетки. Ее показаний хватило, чтобы Сидорова арестовали. Такое решение принял суд Южноуральска. Сюда подозреваемого этапировали из столицы. Задержали его накануне, прямо во время рабочей смены.
Удалить переписку со школьниками почтальон не успел — она оказалась в распоряжении полицейских как неопровержимое доказательство. Оперативникам Сидоров рассказал, что для общения выбирал детей из трудных семей. Поначалу играл роль внимательного слушателя, поддерживал, давал советы. После начиналась та самая игра. 50 этапов, финальный — самоубийство. А чтобы сильнее запугать подростков, Сидоров звонил и угрожал: мол, если школьник не готов к суициду, он сам расправится с ним или с его родными.
Скорее всего, Илья Сидоров станет первым, кому обвинение предъявят уже по новой редакции статьи «Доведение до самоубийства». Накануне президент подписал закон об уголовной ответственности за склонение детей к суициду посредством интернет-сообществ. Отныне администраторам так называемых «групп смерти» грозит до восьми лет тюрьмы. Аналогичный срок могут получить и те, кто в Сети открыто описывает способы ухода из жизни, тем самым провоцируя детей.
Подробности — в репортаже НТВ.
Одна из его подопечных попыталась покончить с собой, но, к счастью, ее удалось спасти. Школьница подробно рассказала о человеке, который вынудил ее принять таблетки. Ее показаний хватило, чтобы Сидорова арестовали. Такое решение принял суд Южноуральска. Сюда подозреваемого этапировали из столицы. Задержали его накануне, прямо во время рабочей смены.
Удалить переписку со школьниками почтальон не успел — она оказалась в распоряжении полицейских как неопровержимое доказательство. Оперативникам Сидоров рассказал, что для общения выбирал детей из трудных семей. Поначалу играл роль внимательного слушателя, поддерживал, давал советы. После начиналась та самая игра. 50 этапов, финальный — самоубийство. А чтобы сильнее запугать подростков, Сидоров звонил и угрожал: мол, если школьник не готов к суициду, он сам расправится с ним или с его родными.
Скорее всего, Илья Сидоров станет первым, кому обвинение предъявят уже по новой редакции статьи «Доведение до самоубийства». Накануне президент подписал закон об уголовной ответственности за склонение детей к суициду посредством интернет-сообществ. Отныне администраторам так называемых «групп смерти» грозит до восьми лет тюрьмы. Аналогичный срок могут получить и те, кто в Сети открыто описывает способы ухода из жизни, тем самым провоцируя детей.
Подробности — в репортаже НТВ.
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