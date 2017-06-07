Путин подписал закон о сроках для создателей «групп смерти»

Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение детей к суициду и организацию смертельных «игр».
Закон, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, дополняет Уголовный кодекс новыми статьями «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства».
Теперь организация деятельности, направленной на побуждение к совершению суицидов путем распространения информации о способах его совершения, а также склонение, призывы или содействие совершению самоубийства, будут караться сроками до 6 лет.
Лишение свободы на срок до 3 лет грозит организаторам, например, «трейнсерфинга» (проезда на крыше поезда), «зацепинга» или «руфинга» (незаконное проникновение на крыши высотных зданий), или «игр» по типу «Беги или умри».
Также решено ужесточить наказание за доведение до самоубийства (до 6 лет заключения). А если же преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, двух или более лиц, в том числе и в соцсетях, то виновным будет грозить до 8 лет лишения свободы.
Теперь организация деятельности, направленной на побуждение к совершению суицидов путем распространения информации о способах его совершения, а также склонение, призывы или содействие совершению самоубийства, будут караться сроками до 6 лет.
Лишение свободы на срок до 3 лет грозит организаторам, например, «трейнсерфинга» (проезда на крыше поезда), «зацепинга» или «руфинга» (незаконное проникновение на крыши высотных зданий), или «игр» по типу «Беги или умри».
Также решено ужесточить наказание за доведение до самоубийства (до 6 лет заключения). А если же преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, двух или более лиц, в том числе и в соцсетях, то виновным будет грозить до 8 лет лишения свободы.
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