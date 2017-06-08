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  • 08.06, 14:54

    В Москве поймали 26-летнего администратора «группы смерти»

    2 комментария

    В Москве поймали 26-летнего администратора «группы смерти»

    В Москве поймали <nobr>26-летнего</nobr> администратора «группы смерти»

    Житель Москвы задержан по подозрению в доведении девочки-подростка до попытки самоубийства.

    После задержания подозреваемый объяснил, что был администратором так называемой группы смерти, в которую входили 32 подростка. Им задержанный давал опасные задания с целью доведения до суицида.

    При обыске в доме у подозреваемого изъяты пять мобильных телефонов, планшет и несколько сим-карт. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленник этапирован в Челябинск.

    Дело, по которому 26-летнему москвичу грозит ответственность, было возбуждено после того, как в мае этого года в Челябинской области с собой попыталась покончить 14-летняя девочка. Ее доставили в больницу с резаными ранами. Выяснилось, что пострадавшая состояла в «группе смерти» и выполняла задания администратора.

    Организаторы так называемых групп смерти в соцсетях доводят детей до самоубийства с помощью психологических манипуляций. Их жертвами стали десятки подростков по всей России. Остановить самоубийства не получилось и после череды арестов организаторов «групп смерти».

    Отметим, что накануне Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти». Теперь доведение до самоубийства карается лишением свободы на срок до 6 лет.

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