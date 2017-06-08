В Британии партии-лидеры и аутсайдеры сражаются за голоса избирателей

Сегодня Соединенном Королевстве проходят досрочные парламентские выборы. Консервативная партия, стоящая сейчас у власти, инициировала их, чтобы получить больше мест в Палате общин, а заодно иметь твердую почву под ногами во время Brexit и тяжелых переговоров с Брюсселем. Программы партии строили, отталкиваясь от этого, однако теракты последних недель сильно изменили повестку.
В Британии опять распахнули свои двери предвыборные участки. Они перешли на ежегодный режим работы. В 2014 году был референдум о независимости Шотландии, в 2015-м — всеобщие парламентские выборы, в 2016-м — реферундум по членству в Евросоюзе, теперь в стране идут внеурочные всеобщие выборы. Чем-то это напоминает британскую монархию. У них тоже что ни год, обязательно какое-нибудь событие — то рождение наследника, то наследницы, то алмазный юбилей королевы.
Но монархические события — пока всегда исключительно праздники, которые способствуют привлечению туристов. Всеобщие выборы — это не выходной, а будний день. И за сдачу голоса шоколад не выдают. Исполнить свой гражданский долг сегодня должны 30 миллионов британцев. Шоколада не напасешься.
В Соединенном Королевстве не выбирают лидера — это внутрипартийные дела, выбирают только партию. В парламенте сейчас пустуют 650 кресел Палаты общин. Их должны занять депутаты всех округов, включая Оркнейские острова на севере и острова Силли на юге, Шотландию и Северную Ирландию. Чтобы сформировать большинство, одна из партий должна занять половину кресел плюс одно, то есть 326. Если меньше, придется объединяться с другой партией для формирования коалиционного правительства.
Есть явные аутсайдеры. Это традиционно «зеленые». У Партии независимости Великобритании дела плохи, два лидера подряд сбежали, да и их программа, замешанная на политкорректной ксенофобии, не очень популярна. Партия эта 20 лет выступала за выход Британии из Евросоюза. И это произошло. Других пунктов в программе нет.
Партия либерал-демократов в прошлом парламенте занимала всего 8 мест. В этот раз ей не придется сесть на большее количество стульев. Хотя либерал-демократы выступали за отмену Brexit и легализацию марихуаны, не помогло.
Brexit по-прежнему не одобряет почти половина британцев, две трети смирились и считают, что уходя надо уходить, поэтому обещание остаться в Евросоюзе — слабый ход.
Шотландские националисты, похоже, займут большинство, но в парламенте в Эдинбурге. Вероятнее всего, на протяжении следующих 5 лет они будут мотать нервы Лондону, требуя повторного референдума о независимости Шотландии, так как они не смирились. Это же партия шотландских националистов, и это смысл их существования.
Две основные партии — противники. Это консерваторы, правящие до сегодняшнего дня во главе с Терезой Мэй, и Партия лейбористов во главе с социалистом Джереми Корбиным.
Смысл этих выборов для Терезы Мэй заключался в том, чтобы побить Корбина в неравной схватке и одержать небывалую победу, выдавить лейбористов из кресел, но, похоже, не выйдет. Сейчас консерваторы опережают лейбористов всего на 4%, а это почти погрешность. Так что Терезе Мэй остается надеяться, что не будет хуже. А удастся ли ее партии также рассесться в парламенте на 331 кресло, как в 2015 году, — сегодня уже большой вопрос.
Причиной такого провала считают и цепь терактов, и крайне слабый манифест консерваторов, от которого пришлось по некоторым пунктам отказаться, и провальная и скучная кампания тори. Консерватор Борис Джонсон на тарзанке над Темзой в этот раз не летал, а других харизматичных лиц в партии нет. Или их не видно.
Джереми Корбин за 3 дня до выборов призвал Терезу Мэй самоустраниться, фактически признать недавние теракты своей виной и упущением, ведь это в ее бытность главой МВД на полицейских сэкономили бюджет и сократили их штат на 20 тысяч.
Но монархические события — пока всегда исключительно праздники, которые способствуют привлечению туристов. Всеобщие выборы — это не выходной, а будний день. И за сдачу голоса шоколад не выдают. Исполнить свой гражданский долг сегодня должны 30 миллионов британцев. Шоколада не напасешься.
В Соединенном Королевстве не выбирают лидера — это внутрипартийные дела, выбирают только партию. В парламенте сейчас пустуют 650 кресел Палаты общин. Их должны занять депутаты всех округов, включая Оркнейские острова на севере и острова Силли на юге, Шотландию и Северную Ирландию. Чтобы сформировать большинство, одна из партий должна занять половину кресел плюс одно, то есть 326. Если меньше, придется объединяться с другой партией для формирования коалиционного правительства.
Есть явные аутсайдеры. Это традиционно «зеленые». У Партии независимости Великобритании дела плохи, два лидера подряд сбежали, да и их программа, замешанная на политкорректной ксенофобии, не очень популярна. Партия эта 20 лет выступала за выход Британии из Евросоюза. И это произошло. Других пунктов в программе нет.
Партия либерал-демократов в прошлом парламенте занимала всего 8 мест. В этот раз ей не придется сесть на большее количество стульев. Хотя либерал-демократы выступали за отмену Brexit и легализацию марихуаны, не помогло.
Brexit по-прежнему не одобряет почти половина британцев, две трети смирились и считают, что уходя надо уходить, поэтому обещание остаться в Евросоюзе — слабый ход.
Шотландские националисты, похоже, займут большинство, но в парламенте в Эдинбурге. Вероятнее всего, на протяжении следующих 5 лет они будут мотать нервы Лондону, требуя повторного референдума о независимости Шотландии, так как они не смирились. Это же партия шотландских националистов, и это смысл их существования.
Две основные партии — противники. Это консерваторы, правящие до сегодняшнего дня во главе с Терезой Мэй, и Партия лейбористов во главе с социалистом Джереми Корбиным.
Смысл этих выборов для Терезы Мэй заключался в том, чтобы побить Корбина в неравной схватке и одержать небывалую победу, выдавить лейбористов из кресел, но, похоже, не выйдет. Сейчас консерваторы опережают лейбористов всего на 4%, а это почти погрешность. Так что Терезе Мэй остается надеяться, что не будет хуже. А удастся ли ее партии также рассесться в парламенте на 331 кресло, как в 2015 году, — сегодня уже большой вопрос.
Причиной такого провала считают и цепь терактов, и крайне слабый манифест консерваторов, от которого пришлось по некоторым пунктам отказаться, и провальная и скучная кампания тори. Консерватор Борис Джонсон на тарзанке над Темзой в этот раз не летал, а других харизматичных лиц в партии нет. Или их не видно.
Джереми Корбин за 3 дня до выборов призвал Терезу Мэй самоустраниться, фактически признать недавние теракты своей виной и упущением, ведь это в ее бытность главой МВД на полицейских сэкономили бюджет и сократили их штат на 20 тысяч.
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