В Соединенном Королевстве проходят досрочные парламентские выборы

В Великобритании решается судьба парламента, а вместе с ним и всего королевства. Там проходят досрочные парламентские выборы.

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Премьер страны Тереза Мэй, которая инициировала выборы, уже проголосовала. Мэй, по сути, пришла к власти случайно, когда ее предшественник Дэвид Кемерон ушел в отставку после провала на объявленном им же референдуме по Brexit.



В апреле, назначая досрочное голосование, премьер надеялась упрочить позиции в преддверии переговоров по выходу из ЕС. Тогда отрыв правящей партии от лейбористов составлял около 20%, однако предложенные непопулярные реформы и недавние теракты подорвали доверие к консерваторам.



Рейчел Ширд, «Когда объявляли о выборах, речь шла, скорее, о Brexit. Но теперь все изменилось, мы думаем прежде всего о безопасности. А еще о том, что за последние годы штат полиции сократился на 20 тысяч человек. С другой стороны, смогли бы эти 20 тысяч полицейских предотвратить теракты?»



Майк Пикрофт: «Все мы хотим верить, что мы в безопасности. Это важно, но меня также, и, пожалуй, даже больше волнует вопрос пенсий, здравоохранения, школ».



Результаты выборов должны объявить уже завтра.