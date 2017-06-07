Глава Минюста США готов уйти в отставку из-за разногласий с Трампом

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс заявил Дональду Трампу, что готов покинуть пост
из-за разногласий между ними.
Об этом сообщила газета The New York Times. Как рассказали источники издания, такой разговор состоялся в течение последних нескольких недель. Джефф Сешнс якобы сказал президенту, что нуждается в свободе действий, а если потребуется, готов уйти в отставку. Трамп это предложение не принял.
Газета отмечает, что Трамп в последнее время регулярно критиковал Сешнса на встречах. Это связывают с отказом генпрокурора от участия в расследованиях, связанных с «российским вмешательством» в выборы в США. Сешнс принял это решение на фоне спекуляций СМИ о контактах между ним и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, напоминает ТАСС.
В январе при рассмотрении кандидатуры Сешнса на пост главы Минюста и генпрокурора США он не сообщил о контактах с российским послом, из-за чего впоследствии демократы потребовали отстранить его от должности. В марте Дональд Трамп заявлял, что полностью доверяет Сешнсу.
Газета отмечает, что Трамп в последнее время регулярно критиковал Сешнса на встречах. Это связывают с отказом генпрокурора от участия в расследованиях, связанных с «российским вмешательством» в выборы в США. Сешнс принял это решение на фоне спекуляций СМИ о контактах между ним и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, напоминает ТАСС.
В январе при рассмотрении кандидатуры Сешнса на пост главы Минюста и генпрокурора США он не сообщил о контактах с российским послом, из-за чего впоследствии демократы потребовали отстранить его от должности. В марте Дональд Трамп заявлял, что полностью доверяет Сешнсу.
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