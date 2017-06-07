Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 07:08

    Глава Минюста США готов уйти в отставку из-за разногласий с Трампом

    комментировать
    • Фото Reuters © 2017, Christopher Aluka Berry
    Глава Минюста США готов уйти в отставку <nobr>из-за</nobr> разногласий с Трампом

    Глава Минюста США готов уйти в отставку из-за разногласий с Трампом

    Глава Минюста США готов уйти в отставку <nobr>из-за</nobr> разногласий с Трампом
  • Фото Reuters © 2017, Christopher Aluka Berry

    • Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс заявил Дональду Трампу, что готов покинуть пост из-за разногласий между ними.

    Об этом сообщила газета The New York Times. Как рассказали источники издания, такой разговор состоялся в течение последних нескольких недель. Джефф Сешнс якобы сказал президенту, что нуждается в свободе действий, а если потребуется, готов уйти в отставку. Трамп это предложение не принял.

    Газета отмечает, что Трамп в последнее время регулярно критиковал Сешнса на встречах. Это связывают с отказом генпрокурора от участия в расследованиях, связанных с «российским вмешательством» в выборы в США. Сешнс принял это решение на фоне спекуляций СМИ о контактах между ним и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, напоминает ТАСС.

    В январе при рассмотрении кандидатуры Сешнса на пост главы Минюста и генпрокурора США он не сообщил о контактах с российским послом, из-за чего впоследствии демократы потребовали отстранить его от должности. В марте Дональд Трамп заявлял, что полностью доверяет Сешнсу.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru