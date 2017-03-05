Экс-менеджер Трампа обвинил администрацию Обамы в прослушке бесед Сешнса с Кисляком

Бывший менеджер предвыборного штаба Дональда Трампа рассказал о том, что администрация бывшего главы Белого дома Барака Обамы прослушивала разговоры
экс-сенатора и нынешнего генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
О прослушке Кори Левандовски сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Кори Левандовски, бывший менеджер предвыборного штаба Дональда Трампа: «О предыдущей администрации мы можем сказать, что она в самом деле прослушивала разговоры тогдашнего сенатора Джеффа Сешнса с российским послом, когда тот находился в здании Сената».
Левандовски уточнил, что речь идет о двух беседах, которые состоялись между российским дипломатом и сенатором. Один из этих разговоров произошел во время съезда Республиканской партии, второй — в здании Сената. Экс-менеджер Трампа признался, что обеспокоен действиями бывшей администрации Белого дома, и заявил, что также «могли прослушиваться разговоры в Trump Tower».
Кори Левандовски: «Если это действительно было, а, судя по всему, так и есть, тогда возникает вопрос, какие еще разговоры они прослушивают».
Ранее Дональд Трамп сам сообщал о том, что узнал, как бывший президент страны Барак Обама месяц до выборов прослушивал его разговоры.
Газета The Washington Post писала, что в прошлом году глава Минюста США Джефф Сешнс дважды разговаривал с российским послом Кисляком. Сешнс в то время был сенатором и поддерживал предвыборную кампанию Трампа. Позже он об этих беседах не сообщил, хотя такой вопрос ему задавали на январских слушаниях в Сенате, когда рассматривалась его кандидатура на пост главы Минюста. Лидеры демократов в Палате представителей и Сенате потребовали отставки генпрокурора. Сам Сешнс пояснил, что тему выборов с российскими представителями не обсуждал.
На слушаниях в Сенате звучал вопрос, как Сешнс отреагирует, если информация о контактах штаба Трампа с российским правительством подтвердится. Джефф Сешнс тогда заявил, что не знает о подобных действиях и «не имел общения с русскими». Демократы пришли к выводу, что он солгал под присягой, поскольку все же встречался с Кисляком.
Кори Левандовски, бывший менеджер предвыборного штаба Дональда Трампа: «О предыдущей администрации мы можем сказать, что она в самом деле прослушивала разговоры тогдашнего сенатора Джеффа Сешнса с российским послом, когда тот находился в здании Сената».
Левандовски уточнил, что речь идет о двух беседах, которые состоялись между российским дипломатом и сенатором. Один из этих разговоров произошел во время съезда Республиканской партии, второй — в здании Сената. Экс-менеджер Трампа признался, что обеспокоен действиями бывшей администрации Белого дома, и заявил, что также «могли прослушиваться разговоры в Trump Tower».
Кори Левандовски: «Если это действительно было, а, судя по всему, так и есть, тогда возникает вопрос, какие еще разговоры они прослушивают».
Ранее Дональд Трамп сам сообщал о том, что узнал, как бывший президент страны Барак Обама месяц до выборов прослушивал его разговоры.
Газета The Washington Post писала, что в прошлом году глава Минюста США Джефф Сешнс дважды разговаривал с российским послом Кисляком. Сешнс в то время был сенатором и поддерживал предвыборную кампанию Трампа. Позже он об этих беседах не сообщил, хотя такой вопрос ему задавали на январских слушаниях в Сенате, когда рассматривалась его кандидатура на пост главы Минюста. Лидеры демократов в Палате представителей и Сенате потребовали отставки генпрокурора. Сам Сешнс пояснил, что тему выборов с российскими представителями не обсуждал.
На слушаниях в Сенате звучал вопрос, как Сешнс отреагирует, если информация о контактах штаба Трампа с российским правительством подтвердится. Джефф Сешнс тогда заявил, что не знает о подобных действиях и «не имел общения с русскими». Демократы пришли к выводу, что он солгал под присягой, поскольку все же встречался с Кисляком.
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