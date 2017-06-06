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  • 06.06, 17:28
    В Госдуме обсудили программу реновации вместе с москвичами. Госдума, жилье, Москва, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Госдуме обсудили программу реновации вместе с москвичами

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    В Госдуме обсудили программу реновации вместе с москвичами

    В Госдуме обсудили программу реновации вместе с москвичами

      Сегодня в Госдуме обсудили, пожалуй, самый обсуждаемый сейчас законопроект — о реновации жилья. На парламентские слушания пригласили не только мэра столицы и представителей правительства, но и тех, кого эта программа касается непосредственно, — жителей хрущёвок. Сейчас законопроект готовят ко второму чтению, он еще может существенно измениться.

      Законопроект о реновации жилья называют историческим — ничего подобного у нас в стране еще не было. И то, как он принимается, тоже уникально. В Госдуму на парламентские слушания сегодня пригласили 300 москвичей, чьи дома включены в программу. Все это именно для того, чтобы учесть мнения жильцов.

      Программа касается интересов миллионов граждан. Есть как сторонники программы, так и противники, поэтому необходим прямой диалог. Как рассказали сами москвичи, люди часто просто не имеют достоверной информации, есть даже факты намеренного искажения информации.

      Хайтек Тагиев: «Есть какой-то контингент людей, которые рассылают провокационную информацию. Они представляются работниками управы района Марьина Роща и говорят: вас через неделю уже выселяют за МКАД. Они начинают сталкивать лбами соседей и даже друзей».

      Депутаты Госдумы приняли законопроект о реновации в первом чтении. Но с оговорками — нужны поправки. И ко второму чтению уже рассмотрено 144 поправки. И большинство учтены. Главное — защита прав жильцов. Насильно переселять никого не будут. Именно для этого в Москве проходит сейчас голосование: 90% жильцов поддерживают программу.

      Жильцы имеют право на равнозначное и равноценное жилье в своем же районе или равнозначную компенсацию. Ипотека автоматически переносится на новое жилье. Новые квартиры должны быть с хорошим ремонтом. И важный момент — право на суд. То есть жилец имеет право оспорить решение в суде на любом этапе. Все это и другие поправки внесены в законопроект. Второе чтение назначено на 9 июня.
      Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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