Собянин: новая программа реновации значительно лучше, чем та, которая реализовывалась последние 20 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на слушаниях в Госдуме о программе реновации.
В эти минуты мы ведем прямую трансляцию из нижней палаты парламента.
Сергей Собянин: «(В предыдущей программе) не было преференций для граждан, никто не интересовался их мнением, никто не опрашивал, просто приняли список домов и сказали: все остальные свободны. Не было никаких вариантов выхода из этой программы. Сегодня можно третью голосов собственников и нанимателей выйти из нее. Не было гарантий переселения в тот же район. Не было гарантий качества отделки, социальных гарантий по оказанию поддержки при переселении».
Собянин признал, что программа становится сложнее, но она, по его словам, «является оптимальной, возможной и реализуемой».
Второе чтение закона о реновации пройдет в Госдуме 9 июня.
опубликовала буклет с изображениями домов и примерами отделки квартир, которые жители столицы получат в рамках программы реновации. В интервью НТВ Сергей Собянин заявил, что программа поможет несколько снизить общий уровень цен на жилье в столице и приведет к улучшению дорожной ситуации в городе.
Сергей Собянин: «(В предыдущей программе) не было преференций для граждан, никто не интересовался их мнением, никто не опрашивал, просто приняли список домов и сказали: все остальные свободны. Не было никаких вариантов выхода из этой программы. Сегодня можно третью голосов собственников и нанимателей выйти из нее. Не было гарантий переселения в тот же район. Не было гарантий качества отделки, социальных гарантий по оказанию поддержки при переселении».
Собянин признал, что программа становится сложнее, но она, по его словам, «является оптимальной, возможной и реализуемой».
Второе чтение закона о реновации пройдет в Госдуме 9 июня.
опубликовала буклет с изображениями домов и примерами отделки квартир, которые жители столицы получат в рамках программы реновации. В интервью НТВ Сергей Собянин заявил, что программа поможет несколько снизить общий уровень цен на жилье в столице и приведет к улучшению дорожной ситуации в городе.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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