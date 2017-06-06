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  • 06.06, 15:58
    Собянин: новая программа реновации значительно лучше, чем та, которая реализовывалась последние 20 лет. Москва, Собянин, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Собянин: новая программа реновации значительно лучше, чем та, которая реализовывалась последние 20 лет

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    Собянин: новая программа реновации значительно лучше, чем та, которая реализовывалась последние 20 лет

    Собянин: новая программа реновации значительно лучше, чем та, которая реализовывалась последние 20 лет

      Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на слушаниях в Госдуме о программе реновации.

      В эти минуты мы ведем прямую трансляцию из нижней палаты парламента.

      Сергей Собянин: «(В предыдущей программе) не было преференций для граждан, никто не интересовался их мнением, никто не опрашивал, просто приняли список домов и сказали: все остальные свободны. Не было никаких вариантов выхода из этой программы. Сегодня можно третью голосов собственников и нанимателей выйти из нее. Не было гарантий переселения в тот же район. Не было гарантий качества отделки, социальных гарантий по оказанию поддержки при переселении».

      Собянин признал, что программа становится сложнее, но она, по его словам, «является оптимальной, возможной и реализуемой».

      Второе чтение закона о реновации пройдет в Госдуме 9 июня.

      Добавим, накануне столичная мэрия опубликовала буклет с изображениями домов и примерами отделки квартир, которые жители столицы получат в рамках программы реновации. В интервью НТВ Сергей Собянин заявил, что программа поможет несколько снизить общий уровень цен на жилье в столице и приведет к улучшению дорожной ситуации в городе.
      Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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