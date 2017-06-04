«Дорожная ситуация не ухудшится, а улучшится»: Собянин в интервью НТВ развеял мифы о реновации

Москве предстоит реновация: собираются снести отслужившие свое хрущёвки и построить новые дома. И, вероятно, уже сейчас те, кто проектирует новое жилье, должны учесть все сложности. Ведь из хрущёвок переселять будут в
16-этажки, а это другая плотность населения, другие режимы работы электрических сетей, возрастающий поток машин. О том, сможет ли город противостоять новым вызовам, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой.
До 15 июня будет идти голосование: жители решат, переезжать им в новое жилье или не переезжать. Это и вопрос решения по поводу собственности, и вопрос доверия к властям.
Сергей Собянин: «В первую очередь, на мой взгляд, население голосует за то, чтобы переехать из этих „хрущоб“ в современное жилье. Во-первых. Во-вторых, подать сигнал власти, что оно требует от власти принятия срочных мер, для того чтобы не допустить превращения их домов в аварийные. И в-третьих, если граждане увидят, что те или иные обещания не соответствуют действительности, они могут всегда проголосовать и выйти из программы простым большинством собственников и нанимателей».
По словам Собянина, вместе с хрущёвками строились и инженерные коммуникации. Им уже больше 50 лет, они насквозь прогнили, поэтому в любом случае власти будут заниматься этим вопросом. Переселение по программе реновации повысит плотность населения. Соответственно, это приведет к необходимости в новых объектах инфраструктуры.
Сергей Собянин: «Да, конечно. Что касается детских садов, школ, поликлиник, естественно, что мы учитывать будем дополнительное население, будем реконструировать и строить дополнительные объекты».
Но один из самых больных вопросов для Москвы — это дороги. Однако, по мнению столичных властей, ситуация не просто не ухудшится, а даже станет лучше.
Сергей Собянин: «Что касается дорог и связанных с этим проблем при автомобильном движении, на мой взгляд, ситуация не ухудшится, а улучшится в силу того, что сегодня главная проблема на наших дорогах — это маятниковое движение, когда люди с окраин города перебираются в центр и обратно. Если часть населения сконцентрируется больше у хорошо развитой инфраструктуры метрополитена, машин на дорогах будет не больше, а меньше».
Кроме того, по словам градоначальника, ведется строительство большого подземного кольца метро, которое пройдет, по сути дела, по этим районам. Не так давно было запущено МЦК. Так что ситуация будет не ухудшаться, а улучшаться, добавил Собянин.
Полная версия беседы — в видеоматериале.
Сергей Собянин: «В первую очередь, на мой взгляд, население голосует за то, чтобы переехать из этих „хрущоб“ в современное жилье. Во-первых. Во-вторых, подать сигнал власти, что оно требует от власти принятия срочных мер, для того чтобы не допустить превращения их домов в аварийные. И в-третьих, если граждане увидят, что те или иные обещания не соответствуют действительности, они могут всегда проголосовать и выйти из программы простым большинством собственников и нанимателей».
По словам Собянина, вместе с хрущёвками строились и инженерные коммуникации. Им уже больше 50 лет, они насквозь прогнили, поэтому в любом случае власти будут заниматься этим вопросом. Переселение по программе реновации повысит плотность населения. Соответственно, это приведет к необходимости в новых объектах инфраструктуры.
Сергей Собянин: «Да, конечно. Что касается детских садов, школ, поликлиник, естественно, что мы учитывать будем дополнительное население, будем реконструировать и строить дополнительные объекты».
Но один из самых больных вопросов для Москвы — это дороги. Однако, по мнению столичных властей, ситуация не просто не ухудшится, а даже станет лучше.
Сергей Собянин: «Что касается дорог и связанных с этим проблем при автомобильном движении, на мой взгляд, ситуация не ухудшится, а улучшится в силу того, что сегодня главная проблема на наших дорогах — это маятниковое движение, когда люди с окраин города перебираются в центр и обратно. Если часть населения сконцентрируется больше у хорошо развитой инфраструктуры метрополитена, машин на дорогах будет не больше, а меньше».
Кроме того, по словам градоначальника, ведется строительство большого подземного кольца метро, которое пройдет, по сути дела, по этим районам. Не так давно было запущено МЦК. Так что ситуация будет не ухудшаться, а улучшаться, добавил Собянин.
Полная версия беседы — в видеоматериале.
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