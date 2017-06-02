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  • 03.06, 04:31

    Мэрия Москвы раскрыла данные о голосовании по реновации

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    Мэрия Москвы раскрыла данные о голосовании по реновации

    Мэрия Москвы раскрыла данные о голосовании по реновации

    На портале мэра Москвы появились предварительные результаты голосования по программе сноса хрущевок в столице.

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте», что столичные власти решили сделать общедоступными результаты голосования по каждому дому, который был включен в программу реновации. Жители пятиэтажек теперь могут оперативно отслеживать результаты и присоединиться к голосованию.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Сегодня на http://mos.ru/renovation открыли информацию о голосовании по домам, явке и распределении голосов. Каждый может оценить ситуацию по своему дому и прийти проголосовать „за“ или „против“ включения в проект программы реновации».

    На странице портала необходимо будет ввести адрес дома. Счетчик голосов покажет, сколько квартир уже приняли участие в голосовании, и сколько из них выступили «за» или «против».

    24 мая столичные власти сообщили, что за участие в программе сноса пятиэтажек уже проголосовали более 30% собственников квартир — 127 тысяч москвичей. Ранее в Госдуме подробно рассказали о поправках, внесенных в законопроект о реновации жилья в столице, которые будут рассматриваться в ходе второго чтения.
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