Столичные власти показали образцы отделки нового жилья по программе реновации

Мэрия Москвы выложила в Сети буклет с изображениями домов и примерами отделки квартир, которые жители столицы получат в рамках программы реновации.
Изображения домов и элементов декора внутри квартир опубликованы столичными властями в буклете «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации». Всего в нем 48 рисунков, на которых приводятся примеры отделки в квартирах, которые москвичи получат взамен жилья, которое попадет под снос.
Власти города подчеркивают, что по программе реновации жильцам попавших под снос домов будут предоставлять новые квартиры с полной отделкой. Полы покроют линолеумом и ламинатом, обои в домах будут под покраску, в ванных комнатах установят качественный фаянс, а стены отделают плиткой. Притом людям с ограниченными физическими возможностями обещают предоставить специализированные квартиры с удобными ванными комнатами и увеличенными дверными проемами.
Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что буклет был разработан по поручению мэра Сергея Собянина.
Андрей Бочкарёв: «В ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением правительства Москвы».
Он отметил, что в домах для переселения по программе реновации качество отделки будет выше, чем по старой программе сноса первого периода индустриального домостроения.
развеял мифы о программе реновации в столице.
Власти города подчеркивают, что по программе реновации жильцам попавших под снос домов будут предоставлять новые квартиры с полной отделкой. Полы покроют линолеумом и ламинатом, обои в домах будут под покраску, в ванных комнатах установят качественный фаянс, а стены отделают плиткой. Притом людям с ограниченными физическими возможностями обещают предоставить специализированные квартиры с удобными ванными комнатами и увеличенными дверными проемами.
Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что буклет был разработан по поручению мэра Сергея Собянина.
Андрей Бочкарёв: «В ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением правительства Москвы».
Он отметил, что в домах для переселения по программе реновации качество отделки будет выше, чем по старой программе сноса первого периода индустриального домостроения.
развеял мифы о программе реновации в столице.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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