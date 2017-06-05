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  • 05.06, 17:26

    Столичные власти показали образцы отделки нового жилья по программе реновации

    3 комментария
    Столичные власти показали образцы отделки нового жилья по программе реновации

    Столичные власти показали образцы отделки нового жилья по программе реновации

    Столичные власти показали образцы отделки нового жилья по программе реновации
  • Фото: stroi.mos.ru

    • Мэрия Москвы выложила в Сети буклет с изображениями домов и примерами отделки квартир, которые жители столицы получат в рамках программы реновации.

    Изображения домов и элементов декора внутри квартир опубликованы столичными властями в буклете «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации». Всего в нем 48 рисунков, на которых приводятся примеры отделки в квартирах, которые москвичи получат взамен жилья, которое попадет под снос.

    Власти города подчеркивают, что по программе реновации жильцам попавших под снос домов будут предоставлять новые квартиры с полной отделкой. Полы покроют линолеумом и ламинатом, обои в домах будут под покраску, в ванных комнатах установят качественный фаянс, а стены отделают плиткой. Притом людям с ограниченными физическими возможностями обещают предоставить специализированные квартиры с удобными ванными комнатами и увеличенными дверными проемами.

    Столичные власти показали образцы отделки нового жилья по программе реновации. Москва, жилье, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Столичные власти показали образцы отделки нового жилья по программе реновации. Москва, жилье, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: stroi.mos.ru


    Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что буклет был разработан по поручению мэра Сергея Собянина.

    Андрей Бочкарёв: «В ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением правительства Москвы».

    Он отметил, что в домах для переселения по программе реновации качество отделки будет выше, чем по старой программе сноса первого периода индустриального домостроения.

    Добавим, накануне в эфире НТВ вышло интервью мэра Москвы Сергея Собянина, который в беседе с ведущей программы «Итоги недели» Ирадой Зейналовой ответил на наиболее острые вопросы и развеял мифы о программе реновации в столице.
    Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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