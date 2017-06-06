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6 июня, 14:00
Парламентские слушания по законопроекту о реновации
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  • 06.06, 12:56

    В Госдуме сообщили о работе над всероссийским проектом реновации

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    В Госдуме сообщили о работе над всероссийским проектом реновации

    В Госдуме сообщили о работе над всероссийским проектом реновации

    Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв не исключил, что после принятия закона о реновации в Москве в нижнюю палату внесут аналогичный проект, но затрагивающий уже всю Россию.

    Евгений Москвичёв: «Это пилотный законопроект или закон, который такой шаблонный, по которому мы в дальнейшем будем вносить поправки или закон принимать по России всей».

    Он добавил, что было решено сначала отработать эти вопросы на Москве, поскольку она относится к происходящему с большим пониманием, сообщает РИА Новости.

    Также комитет одобрил около 90% поправок ко второму чтению проекта о реновации. В них были учтены пожелания собственников жилых и нежилых помещений.

    Накануне мэрия Москвы опубликовала буклет с изображениями домов и примерами отделки квартир, которые жители столицы получат в рамках программы реновации. В интервью НТВ мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа поможет несколько снизить общий уровень цен на жилье в Москве и приведет к улучшению дорожной ситуации в городе.

    Трансляцию парламентских слушаний по законопроекту о реновации смотрите на НТВ.Ru в 14:00.
    Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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