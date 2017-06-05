Юристы и медики выступили против приказа о потерявших девственность школьницах

Раскрывать врачебную тайну обязали медиков в Саратовской области. Инициатива пошла от регионального Минздрава. Сообщать интимные подробности жизни некоторых своих пациенток, согласно постановлению, необходимо полицейским. Гинекологи должны рассказывать стражам порядка о частной жизни несовершеннолетних девушек.
Приказ, которые многие посчитали спорным, уже вступил в силу. Правда, во время обсуждений, помимо этической стороны, в документе нашли и ошибку — авторы ссылаются на постановление областного правительства из будущего, хотя на самом деле все давно ушло в прошлое. Корреспондент НТВ Илья Ушенин разбирался в ситуации.
15-летняя Катя укачивает свою новорожденную дочь, словно взрослая женщина. Сама еще, по сути, ребенок. Она родила от мужчины, который сейчас уже в тюрьме. Катя живет в детском доме, ее дочь Разалина — теперь тоже в приюте, правда, в другом. В редкие встречи рядом с ними чаще всего находится психолог.
Таких историй, когда дети слишком рано повзрослели, по всей стране — десятки. Проанализировав статистику, впереди всей России оказался саратовский Минздрав. В соавторстве с юристами региональное ведомство выпустило приказ — обо всех случаях не только беременности, но и абортах, половых инфекциях и потере девственности школьниц младше 16 лет врачи обязаны сообщать в полицию.
Судя по всему, составители документа так торопились, что даже немного «заглянули в будущее» и допустили курьезную опечатку — ссылку на постановление от 1 ноября 2017 года. Хотя на самом деле документ был подписан в 2007-м. Но дело здесь все-таки в самой инициативе. По сути, медиков толкают чуть ли не на служебный подлог. По крайней мере, в этом уверены юристы.
Сергей Афанасьев, адвокат: «Ранее таких сведений не сообщалось и таких требований обязательных к врачам не было. Соответственно, если данные сведения врачами будут предоставляться добровольно, без наличия письменного согласия родителей, опекуна или представителей ребенка, то я считаю, что это будет нарушением врачебной тайны».
О тайне Лизы из Челябинска, которая забеременела в 12, участковому рассказали соседи. Сейчас молодая мать тоже ждет своего возлюбленного из тюрьмы. Роман с ней закрутил ухажер старшей сестры. В семье уверены: если бы раньше узнали, что отношения Лизы с мужчиной зашли слишком далеко, возможно, она закончила бы школу, а сейчас даже стесняется выходить на улицу.
Конечно, во всех подобных случаях много оговорок. Если на теле несовершеннолетней есть следы насилия, то врач обязан сообщить в полицию. И уже там решат, что делать дальше.
Сейчас, когда с помощью Интернета дети знают иногда даже больше взрослых, удержать их от соблазнов все сложнее. Попытка саратовцев как-то обособиться от общероссийской практики уже вызвала шквал критики. Медики говорят: если подобный закон примут по всей стране, то, конечно, выполнять его придется. Но порой не всегда нужно доводить до целого расследования.
Тем не менее региональный закон уже вступил в законную силу со дня опубликования. Контролировать подростков и врачей, которых обязали сообщать обо всех подозрительных пациентах в полицию, будет заместитель саратовского министра здравоохранения по охране материнства и детства.
15-летняя Катя укачивает свою новорожденную дочь, словно взрослая женщина. Сама еще, по сути, ребенок. Она родила от мужчины, который сейчас уже в тюрьме. Катя живет в детском доме, ее дочь Разалина — теперь тоже в приюте, правда, в другом. В редкие встречи рядом с ними чаще всего находится психолог.
Таких историй, когда дети слишком рано повзрослели, по всей стране — десятки. Проанализировав статистику, впереди всей России оказался саратовский Минздрав. В соавторстве с юристами региональное ведомство выпустило приказ — обо всех случаях не только беременности, но и абортах, половых инфекциях и потере девственности школьниц младше 16 лет врачи обязаны сообщать в полицию.
Судя по всему, составители документа так торопились, что даже немного «заглянули в будущее» и допустили курьезную опечатку — ссылку на постановление от 1 ноября 2017 года. Хотя на самом деле документ был подписан в 2007-м. Но дело здесь все-таки в самой инициативе. По сути, медиков толкают чуть ли не на служебный подлог. По крайней мере, в этом уверены юристы.
Сергей Афанасьев, адвокат: «Ранее таких сведений не сообщалось и таких требований обязательных к врачам не было. Соответственно, если данные сведения врачами будут предоставляться добровольно, без наличия письменного согласия родителей, опекуна или представителей ребенка, то я считаю, что это будет нарушением врачебной тайны».
О тайне Лизы из Челябинска, которая забеременела в 12, участковому рассказали соседи. Сейчас молодая мать тоже ждет своего возлюбленного из тюрьмы. Роман с ней закрутил ухажер старшей сестры. В семье уверены: если бы раньше узнали, что отношения Лизы с мужчиной зашли слишком далеко, возможно, она закончила бы школу, а сейчас даже стесняется выходить на улицу.
Конечно, во всех подобных случаях много оговорок. Если на теле несовершеннолетней есть следы насилия, то врач обязан сообщить в полицию. И уже там решат, что делать дальше.
Сейчас, когда с помощью Интернета дети знают иногда даже больше взрослых, удержать их от соблазнов все сложнее. Попытка саратовцев как-то обособиться от общероссийской практики уже вызвала шквал критики. Медики говорят: если подобный закон примут по всей стране, то, конечно, выполнять его придется. Но порой не всегда нужно доводить до целого расследования.
Тем не менее региональный закон уже вступил в законную силу со дня опубликования. Контролировать подростков и врачей, которых обязали сообщать обо всех подозрительных пациентах в полицию, будет заместитель саратовского министра здравоохранения по охране материнства и детства.
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