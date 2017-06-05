Саратовских врачей обязали сообщать полиции о лишенных девственности школьницах

Министерство здравоохранения Саратовской области выпустило приказ, который обязывает медиков сообщать в полицию о девочках младше 16 лет, лишенных девственности.
В Саратовской области разгорается скандал, который ставит под вопрос существование врачебной тайны. Местный Минздрав обязал больницы сделать явными личные данные несовершеннолетних.
Текст документа, вводящего новые правила для медиков, размещен на сайте региона. Приказ был подписан министром здравоохранения Саратовской области Владимиром Шульдяковым.
Согласно этому документу, медики должны незамедлительно заявлять в полицию и региональный Минздрав о случаях беременности и абортах, если речь идет о школьницах, которым меньше 16 лет. Также врачи обязаны сообщать о нарушениях целостности девственной плевы и обнаружениях венерических заболеваний у девочек. Приказ вступил в силу со дня его официального опубликования — 2 июня.
В ведомстве решение объяснили борьбой с сексуальными преступлениями. Однако федеральный закон запрещает разглашать детали о здоровье без согласия пациента, не считая исключительных случаев, в том числе если медики подозревают насилие.
Приказ вызвал волну критики не только за игнорирование врачебной тайны, но и из-за качества текста. В документе есть опечатка, делающая отсылку к постановлению «из будущего» — от первого ноября 2017 года. На самом деле речь идет о постановлении, которое было подписано в 2007-м.
Текст документа, вводящего новые правила для медиков, размещен на сайте региона. Приказ был подписан министром здравоохранения Саратовской области Владимиром Шульдяковым.
Согласно этому документу, медики должны незамедлительно заявлять в полицию и региональный Минздрав о случаях беременности и абортах, если речь идет о школьницах, которым меньше 16 лет. Также врачи обязаны сообщать о нарушениях целостности девственной плевы и обнаружениях венерических заболеваний у девочек. Приказ вступил в силу со дня его официального опубликования — 2 июня.
В ведомстве решение объяснили борьбой с сексуальными преступлениями. Однако федеральный закон запрещает разглашать детали о здоровье без согласия пациента, не считая исключительных случаев, в том числе если медики подозревают насилие.
Приказ вызвал волну критики не только за игнорирование врачебной тайны, но и из-за качества текста. В документе есть опечатка, делающая отсылку к постановлению «из будущего» — от первого ноября 2017 года. На самом деле речь идет о постановлении, которое было подписано в 2007-м.
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