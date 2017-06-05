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  • 05.06, 17:26
    Минздрав РФ раскритиковал приказ о лишенных девственности школьницах. аборты, беременность и роды, врачи, дети и подростки, медицина, Минздрав, Саратовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Минздрав РФ раскритиковал приказ о лишенных девственности школьницах

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    Минздрав РФ раскритиковал приказ о лишенных девственности школьницах

    Минздрав РФ раскритиковал приказ о лишенных девственности школьницах

      Минздрав Саратовской области издал скандальный указ, который полностью противоречит принципу врачебной тайны.

      В документе, подписанном региональным министром, врачей обязали незамедлительно сообщать в полицию о беременности, абортах или просто выявленных случаях половой жизни у девушек, которым еще не исполнилось 16 лет. В ведомстве появление строгого приказа объясняют усилением борьбы с педофилами.

      Министерство здравоохранения Саратовской области: «Говоря о врачебной тайне, следует иметь в виду, что Федеральным законом „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ установлены случаи, когда предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается. К таким случаям отнесен случай информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий».

      В федеральном Минздраве инициативе саратовских коллег отнеслись прохладно. Медики говорят, что распоряжение принесет больше репутационных потерь, чем пользы.

      Елена Уварова, главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ: «Минздрав стоит на том, что так категорически нельзя. Это не узаконено в нашей стране ни в каком указе, ни в каком законе. У нас есть только Уголовный кодекс, который совершенно четко в своей статье говорит: „Если совершены противоправные действия“. Вот эти противоправные действия очень четко описаны. Поэтому нельзя под эту гребенку мести абсолютно все отношения, которые возникают между людьми».

      В Уголовном кодексе России с 2003 года возраст сексуального согласия установлен с 16 лет.

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