Минздрав РФ раскритиковал приказ о лишенных девственности школьницах

Минздрав Саратовской области издал скандальный указ, который полностью противоречит принципу врачебной тайны.
В документе, подписанном региональным министром, врачей обязали незамедлительно сообщать в полицию о беременности, абортах или просто выявленных случаях половой жизни у девушек, которым еще не исполнилось 16 лет. В ведомстве появление строгого приказа объясняют усилением борьбы с педофилами.
Министерство здравоохранения Саратовской области: «Говоря о врачебной тайне, следует иметь в виду, что Федеральным законом „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ установлены случаи, когда предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается. К таким случаям отнесен случай информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий».
В федеральном Минздраве инициативе саратовских коллег отнеслись прохладно. Медики говорят, что распоряжение принесет больше репутационных потерь, чем пользы.
Елена Уварова, главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ: «Минздрав стоит на том, что так категорически нельзя. Это не узаконено в нашей стране ни в каком указе, ни в каком законе. У нас есть только Уголовный кодекс, который совершенно четко в своей статье говорит: „Если совершены противоправные действия“. Вот эти противоправные действия очень четко описаны. Поэтому нельзя под эту гребенку мести абсолютно все отношения, которые возникают между людьми».
В Уголовном кодексе России с 2003 года возраст сексуального согласия установлен с 16 лет.
Министерство здравоохранения Саратовской области: «Говоря о врачебной тайне, следует иметь в виду, что Федеральным законом „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ установлены случаи, когда предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается. К таким случаям отнесен случай информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий».
В федеральном Минздраве инициативе саратовских коллег отнеслись прохладно. Медики говорят, что распоряжение принесет больше репутационных потерь, чем пользы.
Елена Уварова, главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ: «Минздрав стоит на том, что так категорически нельзя. Это не узаконено в нашей стране ни в каком указе, ни в каком законе. У нас есть только Уголовный кодекс, который совершенно четко в своей статье говорит: „Если совершены противоправные действия“. Вот эти противоправные действия очень четко описаны. Поэтому нельзя под эту гребенку мести абсолютно все отношения, которые возникают между людьми».
В Уголовном кодексе России с 2003 года возраст сексуального согласия установлен с 16 лет.
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