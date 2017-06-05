Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся между ключевыми игроками ОПЕК

В конфликт, который навис над странами Ближнего Востока, вовлечены ключевые участники ОПЕК, которые недавно продлили важное соглашение об ограничении добычи нефти.
На новые проблемы в отношениях между странами Ближнего Востока нефтяные цены отреагировали подъемом. Но движение это, скорее, на рефлексе и никакого значимого влияния на цены не окажет, даже несмотря на то, что участники в этом противостоянии сошлись серьезные.
Саудовская Аравия — крупнейший экспортер нефти в мире. Катар — лидер по поставкам сжиженного газа. А еще интереснее, что Саудовская Аравия, Эмираты и Катар входят в ОПЕК, которая договорилась координировать свои действия и сократить добычу нефти.
Теоретически это несет риск того, что страны от соглашения откажутся. Эксперты называют Катар главным посредником на Ближнем Востоке, который улаживал многочисленные конфликты. А теперь помощь нужна ему самому.
Кроме того, Катар мог бы сейчас и сам выйти из соглашения ОПЕК и начать убеждать других сделать то же самое. Но на практике это вряд ли произойдет.
Источник агентства ТАСС, близкий к Минэнерго, напомнил, что у Саудовской Аравии и Ирана давно натянутые отношения, но соглашение они выполняют.
Что касается будущего нефтяных цен, то сегодня в Минфине заявили, что после того, как соглашение об ограничении добычи перестанет действовать, нефть вернется к равновесной цене — в район 40 долларов за баррель.
Саудовская Аравия — крупнейший экспортер нефти в мире. Катар — лидер по поставкам сжиженного газа. А еще интереснее, что Саудовская Аравия, Эмираты и Катар входят в ОПЕК, которая договорилась координировать свои действия и сократить добычу нефти.
Теоретически это несет риск того, что страны от соглашения откажутся. Эксперты называют Катар главным посредником на Ближнем Востоке, который улаживал многочисленные конфликты. А теперь помощь нужна ему самому.
Кроме того, Катар мог бы сейчас и сам выйти из соглашения ОПЕК и начать убеждать других сделать то же самое. Но на практике это вряд ли произойдет.
Источник агентства ТАСС, близкий к Минэнерго, напомнил, что у Саудовской Аравии и Ирана давно натянутые отношения, но соглашение они выполняют.
Что касается будущего нефтяных цен, то сегодня в Минфине заявили, что после того, как соглашение об ограничении добычи перестанет действовать, нефть вернется к равновесной цене — в район 40 долларов за баррель.
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