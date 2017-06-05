Цены на нефть пошли вверх на фоне конфликта вокруг Катара

Цены на нефть на мировых рынках устремились вверх на фоне возросшей политической напряженности на Ближнем Востоке.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавляют более 1,3%, торгуясь выше 50,6 доллара за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI растет почти на 1,4% и торгуется выше уровня 48,3 доллара за баррель.
К закрытию рынка в пятницу, 2 июня, фьючерсы на Brent опускались ниже 50 долларов за баррель, на WTI — ниже 47,7 доллара.
разорвать дипломатические отношения с Катаром напрямую не сказалось на поставках нефти, однако создает риск перебоев экспорта сырья из региона, отмечают эксперты. Согласно данным министерства энергетики США, на долю Ормузского пролива, через который осуществляются поставки нефти с Ближнего Востока, приходится порядка 30% всего объема нефти, поставляемого морским путем.
К закрытию рынка в пятницу, 2 июня, фьючерсы на Brent опускались ниже 50 долларов за баррель, на WTI — ниже 47,7 доллара.
разорвать дипломатические отношения с Катаром напрямую не сказалось на поставках нефти, однако создает риск перебоев экспорта сырья из региона, отмечают эксперты. Согласно данным министерства энергетики США, на долю Ормузского пролива, через который осуществляются поставки нефти с Ближнего Востока, приходится порядка 30% всего объема нефти, поставляемого морским путем.
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