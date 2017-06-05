Мальдивы разорвали дипотношения с Катаром вслед за шестью странами

Мальдивская Республика стала седьмой страной, объявившей о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Ранее это сделали Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен и Ливия.
О том, что Мальдивы также разрывают дипломатические отношения с Катаром, сообщил телеканал Al Arabiya.
Конфликт Катара с соседями спровоцировала публикация на сайте информационного агентства QNA приписываемой эмиру страны речи, в которой он якобы назвал Иран гарантом стабильности в регионе. В МИД Катара объяснили произошедшее хакерской атакой, однако арабские страны сочли это оправдание неубедительным.
Страны высылают дипломатов и граждан Катара, закрывают для этой страны морские порты и воздушное пространство, разрывают контракты с катарскими компаниями. По последней информации, власти Саудовской Аравии закрывают офисы базирующегося в Дохе спутникового телеканала Al Jazeera.
В Дохе эти меры назвали неоправданными и безосновательными.
BREAKING: #Maldives becomes latest country to sever diplomatic ties with #Qatar https://t.co/3wxHSJ4kg1— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 5, 2017
Конфликт Катара с соседями спровоцировала публикация на сайте информационного агентства QNA приписываемой эмиру страны речи, в которой он якобы назвал Иран гарантом стабильности в регионе. В МИД Катара объяснили произошедшее хакерской атакой, однако арабские страны сочли это оправдание неубедительным.
Страны высылают дипломатов и граждан Катара, закрывают для этой страны морские порты и воздушное пространство, разрывают контракты с катарскими компаниями. По последней информации, власти Саудовской Аравии закрывают офисы базирующегося в Дохе спутникового телеканала Al Jazeera.
В Дохе эти меры назвали неоправданными и безосновательными.
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