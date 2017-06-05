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  • 05.06, 13:26

    Мальдивы разорвали дипотношения с Катаром вслед за шестью странами

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    Мальдивы разорвали дипотношения с Катаром вслед за шестью странами

    Мальдивы разорвали дипотношения с Катаром вслед за шестью странами

    Мальдивская Республика стала седьмой страной, объявившей о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Ранее это сделали Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен и Ливия.

    О том, что Мальдивы также разрывают дипломатические отношения с Катаром, сообщил телеканал Al Arabiya.


    Конфликт Катара с соседями спровоцировала публикация на сайте информационного агентства QNA приписываемой эмиру страны речи, в которой он якобы назвал Иран гарантом стабильности в регионе. В МИД Катара объяснили произошедшее хакерской атакой, однако арабские страны сочли это оправдание неубедительным.

    Командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией обвинило Катар в «поддержке незаконных группировок „Аль-Каида“ и „Исламское государство“» (запрещены в России), после чего страны одна за другой объявили о разрыве с Дохой дипломатических отношений.

    Страны высылают дипломатов и граждан Катара, закрывают для этой страны морские порты и воздушное пространство, разрывают контракты с катарскими компаниями. По последней информации, власти Саудовской Аравии закрывают офисы базирующегося в Дохе спутникового телеканала Al Jazeera.

    В Дохе эти меры назвали неоправданными и безосновательными.

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