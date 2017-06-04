Американская журналистка рассказала о впечатлениях от общения с Путиным

Журналистка NBC News Меган Келли, которая была модератором Петербургского международного экономического форума и взяла интервью у Владимира Путина, поделилась впечатлениями от контактов с российским лидером.
Келли два дня общалась с Владимиром Путиным на ПМЭФ, но, по ее словам, в личной беседе он вел себя совсем иначе, чем при включенной камере во время выступления перед гостями форума.
Меган Келли: «Это как будто два разных человека. При выключенной камере и в частной беседе общение было теплым, он был чрезвычайно вежлив, спрашивал о моей семье и рассказывал о своей».
А в кадре, как она считает, Путин становился тем президентом России, «которого мы все знаем». Он вел беседу совсем иначе и демонстрировал твердость своей позиции.
Меган Келли: «Он был настроен по-боевому, не уступал, вел себя напористо и эмоционально. По большинству вопросов он скорее нападал. Это был тот Владимир Путин, который нравится россиянам».
Полный вариант интервью Владимира Путина выйдет на телеканале NBC в воскресенье вечером. Пока канал опубликовал лишь отдельные фрагменты из него.
Меган Келли: «Это как будто два разных человека. При выключенной камере и в частной беседе общение было теплым, он был чрезвычайно вежлив, спрашивал о моей семье и рассказывал о своей».
А в кадре, как она считает, Путин становился тем президентом России, «которого мы все знаем». Он вел беседу совсем иначе и демонстрировал твердость своей позиции.
Меган Келли: «Он был настроен по-боевому, не уступал, вел себя напористо и эмоционально. По большинству вопросов он скорее нападал. Это был тот Владимир Путин, который нравится россиянам».
Полный вариант интервью Владимира Путина выйдет на телеканале NBC в воскресенье вечером. Пока канал опубликовал лишь отдельные фрагменты из него.
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