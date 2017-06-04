Путин о встрече с Флинном: я с ним практически не разговаривал

Президент России рассказал о встрече с Майклом Флинном. По его словам, в позапрошлом году он сидел с
экс-помощником президента США по нацбезопасности на приеме за одним столом, но не успел с ним толком поговорить.
Американская пресса и общественность активно критиковала Майкла Флинна за то, что в 2015 году он посетил в Москву и оказался на торжественном мероприятии за одним столом с Путиным.
Сам российский лидер рассказал об этой встрече в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован сегодня. Вспоминая ту встречу, Путин заявил, что толком не успел пообщаться с Флинном.
Владимир Путин: «Я с ним даже практически не разговаривал».
Президент прибыл в тот день на мероприятие телеканала RT, где выступил с речью. Неподалеку от него сидел незнакомый мужчина.
Владимир Путин: «Мы побеседовали, потом я поднялся и ушел».
Позже Путину доложили, что мужчина, с которым он оказался за столом, — это американец, ранее работавший в спецслужбах. Рассказывая об этом случае журналистке NBC Меган Келли, Путин пошутил, что с ней у него «более близкие отношения, чем с мистером Флинном». Келли была ведущей Петербургского международного экономического форума и общалась с российским лидером в течение двух дней.
Флинн занял должность помощника по нацбезопасности в январе текущего года. Но в феврале он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о контактах с послом РФ Сергеем Кисляком.
Сам российский лидер рассказал об этой встрече в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован сегодня. Вспоминая ту встречу, Путин заявил, что толком не успел пообщаться с Флинном.
Владимир Путин: «Я с ним даже практически не разговаривал».
Президент прибыл в тот день на мероприятие телеканала RT, где выступил с речью. Неподалеку от него сидел незнакомый мужчина.
Владимир Путин: «Мы побеседовали, потом я поднялся и ушел».
Позже Путину доложили, что мужчина, с которым он оказался за столом, — это американец, ранее работавший в спецслужбах. Рассказывая об этом случае журналистке NBC Меган Келли, Путин пошутил, что с ней у него «более близкие отношения, чем с мистером Флинном». Келли была ведущей Петербургского международного экономического форума и общалась с российским лидером в течение двух дней.
Флинн занял должность помощника по нацбезопасности в январе текущего года. Но в феврале он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о контактах с послом РФ Сергеем Кисляком.
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