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  • 04.06, 20:26

    Путин о встрече с Флинном: я с ним практически не разговаривал

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    Путин о встрече с Флинном: я с ним практически не разговаривал

    Путин о встрече с Флинном: я с ним практически не разговаривал

    Путин о встрече с Флинном: я с ним практически не разговаривал
  • Фото Associated Press © 2017, Mikhail Klimentyev

    • Президент России рассказал о встрече с Майклом Флинном. По его словам, в позапрошлом году он сидел с экс-помощником президента США по нацбезопасности на приеме за одним столом, но не успел с ним толком поговорить.

    Американская пресса и общественность активно критиковала Майкла Флинна за то, что в 2015 году он посетил в Москву и оказался на торжественном мероприятии за одним столом с Путиным.

    Сам российский лидер рассказал об этой встрече в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован сегодня. Вспоминая ту встречу, Путин заявил, что толком не успел пообщаться с Флинном.

    Владимир Путин: «Я с ним даже практически не разговаривал».

    Президент прибыл в тот день на мероприятие телеканала RT, где выступил с речью. Неподалеку от него сидел незнакомый мужчина.

    Владимир Путин: «Мы побеседовали, потом я поднялся и ушел».

    Позже Путину доложили, что мужчина, с которым он оказался за столом, — это американец, ранее работавший в спецслужбах. Рассказывая об этом случае журналистке NBC Меган Келли, Путин пошутил, что с ней у него «более близкие отношения, чем с мистером Флинном». Келли была ведущей Петербургского международного экономического форума и общалась с российским лидером в течение двух дней.

    Флинн занял должность помощника по нацбезопасности в январе текущего года. Но в феврале он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о контактах с послом РФ Сергеем Кисляком.

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