Теракт в Лондоне: число пострадавших выросло до 30

Врачи сообщили, что в результате теракта в центре Лондона этой ночью пострадали не 20, а 30 человек, в том числе сотрудник полиции.
Как передает BBC, число пострадавших в результате террористической атаки в центре Лондона, увеличилось до 30 человек.
Сообщение Службы скорой помощи Лондона: «После инцидента на мосту Лондон-бридж мы доставили 30 пациентов в пять столичных больниц. Другим пострадавшим, получившим менее серьезные ранения, помощь была оказана на месте происшествия».
Марк Роули, заместитель главы Управления полиции Лондона: «Среди раненых был офицер лондонской транспортной полиции, приехавший на место по вызову. Полицейский получил серьезные, но не угрожающие жизни ранения».
погибли 6 человек, а трое террористов были уничтожены спустя 8 минут после того, как в полицию поступил первый звонок с сообщением о нападении на Лондонском мосту.
врезался в пешеходов в районе моста Лондон-бридж. Автомобиль продолжил движение от моста до рынка Боро-маркет, где из фургона выскочили трое вооруженных тесаками экстремистов, которые устроили резню.
они были муляжами.
Сообщение Службы скорой помощи Лондона: «После инцидента на мосту Лондон-бридж мы доставили 30 пациентов в пять столичных больниц. Другим пострадавшим, получившим менее серьезные ранения, помощь была оказана на месте происшествия».
Марк Роули, заместитель главы Управления полиции Лондона: «Среди раненых был офицер лондонской транспортной полиции, приехавший на место по вызову. Полицейский получил серьезные, но не угрожающие жизни ранения».
погибли 6 человек, а трое террористов были уничтожены спустя 8 минут после того, как в полицию поступил первый звонок с сообщением о нападении на Лондонском мосту.
врезался в пешеходов в районе моста Лондон-бридж. Автомобиль продолжил движение от моста до рынка Боро-маркет, где из фургона выскочили трое вооруженных тесаками экстремистов, которые устроили резню.
они были муляжами.
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