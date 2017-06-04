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  • 04.06, 11:17

    Теракт в Лондоне: число пострадавших выросло до 30

    3 комментария
    • Фото Reuters © 2017, Hannah Mckay
    Теракт в Лондоне: число пострадавших выросло до 30

    Теракт в Лондоне: число пострадавших выросло до 30

    Теракт в Лондоне: число пострадавших выросло до 30
  • Фото Reuters © 2017, Hannah Mckay

    • Врачи сообщили, что в результате теракта в центре Лондона этой ночью пострадали не 20, а 30 человек, в том числе сотрудник полиции.

    Как передает BBC, число пострадавших в результате террористической атаки в центре Лондона, увеличилось до 30 человек.

    Сообщение Службы скорой помощи Лондона: «После инцидента на мосту Лондон-бридж мы доставили 30 пациентов в пять столичных больниц. Другим пострадавшим, получившим менее серьезные ранения, помощь была оказана на месте происшествия».

    Марк Роули, заместитель главы Управления полиции Лондона: «Среди раненых был офицер лондонской транспортной полиции, приехавший на место по вызову. Полицейский получил серьезные, но не угрожающие жизни ранения».

    Ранее Роули, отвечающий за антитеррористическую деятельность и проведение спецопераций, сообщил, что в результате результате атаки в Лондоне погибли 6 человек, а трое террористов были уничтожены спустя 8 минут после того, как в полицию поступил первый звонок с сообщением о нападении на Лондонском мосту.

    Напомним, около 22 часов по местному времени автофургон на полной скорости врезался в пешеходов в районе моста Лондон-бридж. Автомобиль продолжил движение от моста до рынка Боро-маркет, где из фургона выскочили трое вооруженных тесаками экстремистов, которые устроили резню.

    На нападавших были устройства, напоминающие пояса смертников. Позже выяснилось, что они были муляжами.

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