Русский дубль
ТВ-Эфир
Русский дубль
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.06, 05:29
    Мэй проведет экстренное совещание в связи с нападениями в Лондоне. Великобритания, Лондон, автомобили, мосты, полиция, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Мэй проведет экстренное совещание в связи с нападениями в Лондоне

    комментировать

    Мэй проведет экстренное совещание в связи с нападениями в Лондоне

    Мэй проведет экстренное совещание в связи с нападениями в Лондоне

      Премьер-министр Великобритании предполагает, что нападения в Лондоне являются терактом.

      Как передает Reuters со ссылкой на информацию канцелярии главы кабмина, Тереза Мэй утром проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с наездом на пешеходов в Лондонского моста и серией нападений с применением холодного оружия в центре британской столицы.

      Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «После обновления информации, полученной от полиции и сотрудников служб безопасности, я могу подтвердить, что ужасный инцидент в Лондоне рассматривается как возможный акт терроризма».

      В последний раз комитет собирался после теракта в Манчестере 22 мая, в результате которого погибли 22 человека.

      По сообщениям британских СМИ, после того, фургон наехал на пешеходов на Лондонском мосту, группа людей атаковала прохожих с охотничьими ножами на рынке Боро-маркет. Также появилась информация о нападении с применением холодного оружия в районе Воксхолл. Точной информации о числе погибших и пострадавших пока нет. СМИ приводят данные о 20 пострадавших, погибли от 7 до 10 человек.

      Новости по теме

      Террористическая угроза в Европе

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru