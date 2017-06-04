Мэй проведет экстренное совещание в связи с нападениями в Лондоне

Премьер-министр Великобритании предполагает, что нападения в Лондоне являются терактом.
Как передает Reuters со ссылкой на информацию канцелярии главы кабмина, Тереза Мэй утром проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с наездом на пешеходов в Лондонского моста и серией нападений с применением холодного оружия в центре британской столицы.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «После обновления информации, полученной от полиции и сотрудников служб безопасности, я могу подтвердить, что ужасный инцидент в Лондоне рассматривается как возможный акт терроризма».
В последний раз комитет собирался после теракта в Манчестере 22 мая, в результате которого погибли 22 человека.
По сообщениям британских СМИ, после того, фургон наехал на пешеходов на Лондонском мосту, группа людей атаковала прохожих с охотничьими ножами на рынке Боро-маркет. Также появилась информация о нападении с применением холодного оружия в районе Воксхолл. Точной информации о числе погибших и пострадавших пока нет. СМИ приводят данные о 20 пострадавших, погибли от 7 до 10 человек.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «После обновления информации, полученной от полиции и сотрудников служб безопасности, я могу подтвердить, что ужасный инцидент в Лондоне рассматривается как возможный акт терроризма».
В последний раз комитет собирался после теракта в Манчестере 22 мая, в результате которого погибли 22 человека.
По сообщениям британских СМИ, после того, фургон наехал на пешеходов на Лондонском мосту, группа людей атаковала прохожих с охотничьими ножами на рынке Боро-маркет. Также появилась информация о нападении с применением холодного оружия в районе Воксхолл. Точной информации о числе погибших и пострадавших пока нет. СМИ приводят данные о 20 пострадавших, погибли от 7 до 10 человек.
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