В Петербурге танкер-газовоз назвали именем погибшего главы Total Кристофа де Маржери

Президент РФ Владимир Путин в рамках
ПМЭФ-2017 принял участие в церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» — уникального судна, разработанного для проекта «Ямал СПГ».
По обычаю, перед имянаречением нового судна была избрана его «крестная мать». Для танкера «Кристоф де Маржери» ей стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Традиционно, в обязанности «крестной» входят битье бутылки шампанского о борт судна, после которого звучит троекратный судовый сигнал.
На церемонию прибыл глава государства Владимир Путин.
Новый уникальный российский танкер-газовоз ледового класса, который был специально разработан для проекта «Ямал СПГ», назвали в честь главы французской компании Total Кристофа де Маржери, погибшего в 2014 году в катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково .
Танкер тестировали зимой в Карском море и море Лаптевых.
На церемонию прибыл глава государства Владимир Путин.
Новый уникальный российский танкер-газовоз ледового класса, который был специально разработан для проекта «Ямал СПГ», назвали в честь главы французской компании Total Кристофа де Маржери, погибшего в 2014 году в катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково .
Танкер тестировали зимой в Карском море и море Лаптевых.
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