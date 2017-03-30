Первый танкер-газовоз для проекта «Ямал СПГ» впечатлил специалистов

В новый арктический порт Сабетта зашел танкер ледового класса для перевозки сжиженного природного газа «Кристоф де Маржери». Это первое в мире судно такого рода. Оно может работать в суровых арктических широтах, при температуре до минус 50 градусов.
Скоро такие танкеры повезут газ в Европу и в Азию. Такой способ продажи газа снизит зависимость России от стран-транзитеров. Владимир Путин по видеосвязи с Сабеттой заявил, что приятно удивлен темпами строительства завода сжиженного природного газа на Ямале, и отметил, что сохранение таких темпов позволит России стать крупнейшим производителем этого вида топлива в мире.
Атомный газовоз «Кристоф де Маржери» строили на верфях Южной Кореи, но в основе технологий, которые здесь были использованы, — российский опыт строительства судов для работы в сложнейших условиях севера.
Когда заводы проекта «Ямал СПГ» выйдут на проектные мощности, одного такого танкера для перевозки газа будет уже мало. Поэтому до 2020 года планируется построить 15 подобных судов.
«Ямал СПГ» — это совместный проект России, Китая и Франции. Танкеры, которые повезут газ Южно-Тамбейского месторождения в Европу и Азию, сравнивают по размерам с Эйфелевой башней. А назвали первое судно проекта в честь главы французской компании Total. Кристоф де Маржери погиб в аэропорту Внуково, когда его самолет столкнулся со снегоуборочной машиной. Де Маржери был большим другом России и стоял у истоков проекта «Ямал СПГ», который теперь будет обслуживать танкер, носящий его имя. Характеристики судна поражают воображение даже специалистов.
Извлекать богатства тундры обещают очень бережно, чтобы не навредить экологии. Сегодня в Сабетте трудятся 30 тысяч человек. Всю инфраструктуру доставили сюда морем. Темпы строительства здесь рекордные, как в лучшие годы комсомольских строек. Первый камень в основание порта заложили всего пять лет назад. Сегодня сжиженный природный газ отсюда уже можно доставить в любую точку мира.
Первая очередь проекта «Ямал СПГ» начнет давать газ уже во второй половине текущего года, тогда же произведут и первую заправку первого в мире танкера ледового класса. На проектную мощность газовики выйдут в 2019 году. А порт Сабетта уже в недалеком будущем должен превратиться в крупнейший хаб в Арктике по экспорту газа.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Атомный газовоз «Кристоф де Маржери» строили на верфях Южной Кореи, но в основе технологий, которые здесь были использованы, — российский опыт строительства судов для работы в сложнейших условиях севера.
Когда заводы проекта «Ямал СПГ» выйдут на проектные мощности, одного такого танкера для перевозки газа будет уже мало. Поэтому до 2020 года планируется построить 15 подобных судов.
«Ямал СПГ» — это совместный проект России, Китая и Франции. Танкеры, которые повезут газ Южно-Тамбейского месторождения в Европу и Азию, сравнивают по размерам с Эйфелевой башней. А назвали первое судно проекта в честь главы французской компании Total. Кристоф де Маржери погиб в аэропорту Внуково, когда его самолет столкнулся со снегоуборочной машиной. Де Маржери был большим другом России и стоял у истоков проекта «Ямал СПГ», который теперь будет обслуживать танкер, носящий его имя. Характеристики судна поражают воображение даже специалистов.
Извлекать богатства тундры обещают очень бережно, чтобы не навредить экологии. Сегодня в Сабетте трудятся 30 тысяч человек. Всю инфраструктуру доставили сюда морем. Темпы строительства здесь рекордные, как в лучшие годы комсомольских строек. Первый камень в основание порта заложили всего пять лет назад. Сегодня сжиженный природный газ отсюда уже можно доставить в любую точку мира.
Первая очередь проекта «Ямал СПГ» начнет давать газ уже во второй половине текущего года, тогда же произведут и первую заправку первого в мире танкера ледового класса. На проектную мощность газовики выйдут в 2019 году. А порт Сабетта уже в недалеком будущем должен превратиться в крупнейший хаб в Арктике по экспорту газа.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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