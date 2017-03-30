Путин: Россия станет крупнейшим в мире производителем сжиженного природного газа

Перспективы развития полярных регионов и освоения арктических богатств сегодня в Архангельске обсуждает Владимир Путин на масштабном международном форуме «Арктика — территория диалога».
Начался рабочий график президента с проведения телемоста с еще одним, стратегически важным заполярным краем — полуостровом Ямал. Там в порту Сабетта накануне встретили первый в мире арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери». Он пришвартовался с так называемым тестовым объемом сжиженного газа.
Судно, способное работать при минус 50 и преодолевать двухметровые льды, будет перевозить топливо, добытое в рамках проекта «Ямал-СПГ». Танкер уже прошел серьезные ледовые испытания в Карском море и Обской губе. Всего для круглогодичного экспорта газа построят 15 таких танкеров.
Владимир Путин, президент РФ: «Если мы будем действовать в таком же ключе и такими же темпами, что для меня даже, честно говоря, несколько удивительно, то, конечно, Россия, без всяких сомнений, не только может, но и станет крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире. У нас есть все основания так считать, так думать и добиваться этого результата».
В Архангельск Владимир Путин прилетел с Земли Франца-Иосифа. На архипелаге президент провел совещание по реализации в северных широтах масштабных проектов.
Владимир Путин: «По общим оценкам, стоимость минерального сырья арктических недр превышает 30 трлн долларов, причем две трети из них — это стоимость энергетических ресурсов. Мы открыты для широкого партнерства с другими государствами для реализации крупномасштабных взаимовыгодных проектов — от освоения природных ресурсов и развития глобальных транспортных коридоров до науки и экологии».
Кроме того, Владимир Путин проверил, как выполняют его поручение очистить архипелаг от мусора, накопившегося в советское время. Президент поблагодарил тех, кто занимался и продолжает заниматься этой работой.
Глава государства внес свой вклад и в изучение Арктики. Он высек из ледниковой пещеры несколько осколков, которые передал ученым. С помощью анализа этих фрагментов исследователи смогут определить, насколько интенсивно идет процесс глобального потепления.
Сегодня в Архангельске у Путина запланированы переговоры с главами Финляндии и Исландии.
Судно, способное работать при минус 50 и преодолевать двухметровые льды, будет перевозить топливо, добытое в рамках проекта «Ямал-СПГ». Танкер уже прошел серьезные ледовые испытания в Карском море и Обской губе. Всего для круглогодичного экспорта газа построят 15 таких танкеров.
Владимир Путин, президент РФ: «Если мы будем действовать в таком же ключе и такими же темпами, что для меня даже, честно говоря, несколько удивительно, то, конечно, Россия, без всяких сомнений, не только может, но и станет крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире. У нас есть все основания так считать, так думать и добиваться этого результата».
В Архангельск Владимир Путин прилетел с Земли Франца-Иосифа. На архипелаге президент провел совещание по реализации в северных широтах масштабных проектов.
Владимир Путин: «По общим оценкам, стоимость минерального сырья арктических недр превышает 30 трлн долларов, причем две трети из них — это стоимость энергетических ресурсов. Мы открыты для широкого партнерства с другими государствами для реализации крупномасштабных взаимовыгодных проектов — от освоения природных ресурсов и развития глобальных транспортных коридоров до науки и экологии».
Кроме того, Владимир Путин проверил, как выполняют его поручение очистить архипелаг от мусора, накопившегося в советское время. Президент поблагодарил тех, кто занимался и продолжает заниматься этой работой.
Глава государства внес свой вклад и в изучение Арктики. Он высек из ледниковой пещеры несколько осколков, которые передал ученым. С помощью анализа этих фрагментов исследователи смогут определить, насколько интенсивно идет процесс глобального потепления.
Сегодня в Архангельске у Путина запланированы переговоры с главами Финляндии и Исландии.
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