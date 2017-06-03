СМИ: на фестивале Rock am Ring в ФРГ задержаны 2 человека в связи с угрозой теракта

Немецкая полиция допрашивает двоих сотрудников компании, обслуживающей фестиваль
рок-фестиваля Rock am Ring, работа которого была приостановлена из-за угрозы теракта.
Как пишет Die Welt, полиция задержала и допрашивает двоих сотрудников компании-подрядчика, которая занимается обслуживанием
http://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html
одного из крупнейших рок-фестивалей Европы, проходящем в эти дни в Германии.
По сведениям журналистов, задержанных подозревают в связах с исламистами. Также предполагается, что они пронесли на территорию, где проходит музыкальный фестиваль Rock am Ring, подозрительный предмет. Официальных подтверждений этой информации от представителей полиции Германии пока нет.
Ранее стало известно, что решение о продолжении работы собравшего 87 тысяч посетителей фестиваля Rock am Ring, проведение которого было прервано из-за угрозы теракта, спецслужбы ФРГ примут в субботу. А пока на месте проведения фестиваля ведутся следственные действия.
В пятницу вечером представители немецких спецслужб приостановили проведение трехдневного музыкального фестиваля Rock am Ring, эвакуировав десятки тысяч посетителей из-за угрозы теракта.
http://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html
одного из крупнейших рок-фестивалей Европы, проходящем в эти дни в Германии.
По сведениям журналистов, задержанных подозревают в связах с исламистами. Также предполагается, что они пронесли на территорию, где проходит музыкальный фестиваль Rock am Ring, подозрительный предмет. Официальных подтверждений этой информации от представителей полиции Германии пока нет.
Ранее стало известно, что решение о продолжении работы собравшего 87 тысяч посетителей фестиваля Rock am Ring, проведение которого было прервано из-за угрозы теракта, спецслужбы ФРГ примут в субботу. А пока на месте проведения фестиваля ведутся следственные действия.
В пятницу вечером представители немецких спецслужб приостановили проведение трехдневного музыкального фестиваля Rock am Ring, эвакуировав десятки тысяч посетителей из-за угрозы теракта.
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