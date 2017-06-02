В Германии из-за угрозы теракта эвакуируют посетителей фестиваля Rock am Ring

Полиция и спецслужбы ФРГ проверяют информацию об угрозе теракта на одном из крупнейших в Европе
рок-фестивалей Rock am Ring, на который собрались десятки тысяч человек.
Как пишет Bild, из-за угрозы теракта полиция проводит эвакуацию десятков тысяч посетителей одного из крупнейших в Европе рок-фестивалей. Билеты на фестиваль приобрели более 87 тысяч человек.
Заявление организаторов фестиваля Rock am Ring: «Нам не остается другого выбора, как прервать фестиваль. Полиция должна провести следственные мероприятия».
Популярный европейский музыкальный фестиваль последние несколько лет проводится на авиабазе вблизи немецкого города Мендига. В этом году со 2 по 4 июня на четырех сценах фестиваля должны были выступить 85 музыкальных коллективов: как молодых музыкантов, так и такие известные группы как Rammstein, System Of A Down, die Toten Hosen.
Заявление организаторов фестиваля Rock am Ring: «Нам не остается другого выбора, как прервать фестиваль. Полиция должна провести следственные мероприятия».
Die Polizei hat uns vorsorglich angewiesen, das Festival zu vorläufig zu unterbrechen. #rar2017 https://t.co/xEuv37Oj7F— Rock-am-Ring (@rockamring) 2 июня 2017 г.
Популярный европейский музыкальный фестиваль последние несколько лет проводится на авиабазе вблизи немецкого города Мендига. В этом году со 2 по 4 июня на четырех сценах фестиваля должны были выступить 85 музыкальных коллективов: как молодых музыкантов, так и такие известные группы как Rammstein, System Of A Down, die Toten Hosen.
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