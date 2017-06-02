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  • 03.06, 04:31

    В Германии из-за угрозы теракта эвакуируют посетителей фестиваля Rock am Ring

    1 комментарий
    В Германии <nobr>из-за</nobr> угрозы теракта эвакуируют посетителей фестиваля Rock am Ring

    В Германии из-за угрозы теракта эвакуируют посетителей фестиваля Rock am Ring

    В Германии <nobr>из-за</nobr> угрозы теракта эвакуируют посетителей фестиваля Rock am Ring
  • Фото: @arekgoniwiecha /twitter.com

    • Полиция и спецслужбы ФРГ проверяют информацию об угрозе теракта на одном из крупнейших в Европе рок-фестивалей Rock am Ring, на который собрались десятки тысяч человек.

    Как пишет Bild, из-за угрозы теракта полиция проводит эвакуацию десятков тысяч посетителей одного из крупнейших в Европе рок-фестивалей. Билеты на фестиваль приобрели более 87 тысяч человек.

    Заявление организаторов фестиваля Rock am Ring: «Нам не остается другого выбора, как прервать фестиваль. Полиция должна провести следственные мероприятия».




    Популярный европейский музыкальный фестиваль последние несколько лет проводится на авиабазе вблизи немецкого города Мендига. В этом году со 2 по 4 июня на четырех сценах фестиваля должны были выступить 85 музыкальных коллективов: как молодых музыкантов, так и такие известные группы как Rammstein, System Of A Down, die Toten Hosen.

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