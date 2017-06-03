Полиция ФРГ ищет взрывные устройства на фестивале Rock am Ring

Решение о продолжении работы одного из крупнейших
рок-фестивалей Европы, прерванного из-за угрозы теракта, полиция Германии примет в субботу.
В полиции Германии сообщили, что получили информацию о вероятности совершения теракта во время фестиваля Rock am Ring, из-за этого пришлось приостановить проведение музыкального фестиваля, а десятки тысяч посетителей и участников мероприятия эвакуировать.
Из заявления полицейского управления города Кобленц: «Причиной приостановки проведения музыкального фестиваля стали сведения, на основании которых был сделан вывод о том, что нельзя исключать террористическую угрозу. В настоящее время расследование идет полным ходом. Поскольку безопасность является приоритетом, было решено приостановить работу рок-фестиваля».
Представители полиции подчеркнули, что после теракта на концерте в Манчестере в ФРГ чрезвычайно серьезно относятся к обеспечению мер безопасности во время проведения любых массовых мероприятий.
О случившемся проинформирован глава МВД ФРГ Томас де Мезьер. Территорию, где проводится фестиваль сейчас обследуют полицейские с собаками, в небе кружит вертолет, пишет ТАСС.
Рогер Левенц, глава МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц: «В субботу мы решим, как быть дальше с проведением рок-фестиваля. Мы должны были принять это решение. Все полицейские эксперты были едины во мнении».
На один из самых масштабных европейских рок-фестивалей, который завершит работу в воскресенье, купили билеты около 87 тысяч человек из разных стран. На четырех сценах фестиваля должны были состояться выступления 85 музыкальных групп, включая Rammstein, System Of A Down, die Toten Hosen.
Из заявления полицейского управления города Кобленц: «Причиной приостановки проведения музыкального фестиваля стали сведения, на основании которых был сделан вывод о том, что нельзя исключать террористическую угрозу. В настоящее время расследование идет полным ходом. Поскольку безопасность является приоритетом, было решено приостановить работу рок-фестиваля».
Представители полиции подчеркнули, что после теракта на концерте в Манчестере в ФРГ чрезвычайно серьезно относятся к обеспечению мер безопасности во время проведения любых массовых мероприятий.
О случившемся проинформирован глава МВД ФРГ Томас де Мезьер. Территорию, где проводится фестиваль сейчас обследуют полицейские с собаками, в небе кружит вертолет, пишет ТАСС.
Рогер Левенц, глава МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц: «В субботу мы решим, как быть дальше с проведением рок-фестиваля. Мы должны были принять это решение. Все полицейские эксперты были едины во мнении».
На один из самых масштабных европейских рок-фестивалей, который завершит работу в воскресенье, купили билеты около 87 тысяч человек из разных стран. На четырех сценах фестиваля должны были состояться выступления 85 музыкальных групп, включая Rammstein, System Of A Down, die Toten Hosen.
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