Сафронков: Россия требует от США разъяснений в отношении новых санкций

Члены Совета безопасности всемирной организации единогласно приняли резолюцию, о расширении санкций в отношении КНДР.
На заседании Совбеза ООН, где обсуждалось расширение ограничительных мер в отношении Северной Кореи, представитель РФ потребовал объяснений включения Соединенными Штатами в санкционный список трех российских компаний.
Владимир Сафронков, заместитель постоянного представителя РФ при ООН «Хотели бы услышать разъяснение от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которые попали 3 российские компании и один гражданин нашей страны. Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование».
Об этом представитель России заявил на заседании Совбеза ООН после голосования, на котором единогласно было принята резолюция о расширении санкций в отношении Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных испытаний.
Владимир Сафронков: «Мы неоднократно говорили, что механизм односторонних рестрикций является незаконным с точки зрения международного права. Практика показывает неэффективность таких мер и деструктивность подхода, когда в качестве универсального способа решения мировых проблем вместо дипломатических инструментов используется „санкционные дубины“. Это и в полной мере относится к нынешнему решению Вашингтона, которое отнюдь не способствует урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова».
По словам дипломата, «после смены администрации в США, санкции остаются по инерции константой американской политики», цитирует «Интерфакс».
Ранее аналогичную точку зрения выразил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
официальный Вашингтон ввёл новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи в связи с развитием Пхеньяном ядерной программы и проведением ракетных испытаний. При этом под санкции попали не только представители КНДР, но и три российские компании и один гражданин РФ.
Владимир Сафронков, заместитель постоянного представителя РФ при ООН «Хотели бы услышать разъяснение от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которые попали 3 российские компании и один гражданин нашей страны. Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование».
Об этом представитель России заявил на заседании Совбеза ООН после голосования, на котором единогласно было принята резолюция о расширении санкций в отношении Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных испытаний.
Владимир Сафронков: «Мы неоднократно говорили, что механизм односторонних рестрикций является незаконным с точки зрения международного права. Практика показывает неэффективность таких мер и деструктивность подхода, когда в качестве универсального способа решения мировых проблем вместо дипломатических инструментов используется „санкционные дубины“. Это и в полной мере относится к нынешнему решению Вашингтона, которое отнюдь не способствует урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова».
По словам дипломата, «после смены администрации в США, санкции остаются по инерции константой американской политики», цитирует «Интерфакс».
Ранее аналогичную точку зрения выразил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
официальный Вашингтон ввёл новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи в связи с развитием Пхеньяном ядерной программы и проведением ракетных испытаний. При этом под санкции попали не только представители КНДР, но и три российские компании и один гражданин РФ.
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