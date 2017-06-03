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  • 03.06, 04:32

    Сафронков: Россия требует от США разъяснений в отношении новых санкций

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    Сафронков: Россия требует от США разъяснений в отношении новых санкций

    Сафронков: Россия требует от США разъяснений в отношении новых санкций

    Члены Совета безопасности всемирной организации единогласно приняли резолюцию, о расширении санкций в отношении КНДР.

    На заседании Совбеза ООН, где обсуждалось расширение ограничительных мер в отношении Северной Кореи, представитель РФ потребовал объяснений включения Соединенными Штатами в санкционный список трех российских компаний.

    Владимир Сафронков, заместитель постоянного представителя РФ при ООН «Хотели бы услышать разъяснение от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которые попали 3 российские компании и один гражданин нашей страны. Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование».

    Об этом представитель России заявил на заседании Совбеза ООН после голосования, на котором единогласно было принята резолюция о расширении санкций в отношении Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных испытаний.

    Владимир Сафронков: «Мы неоднократно говорили, что механизм односторонних рестрикций является незаконным с точки зрения международного права. Практика показывает неэффективность таких мер и деструктивность подхода, когда в качестве универсального способа решения мировых проблем вместо дипломатических инструментов используется „санкционные дубины“. Это и в полной мере относится к нынешнему решению Вашингтона, которое отнюдь не способствует урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова».

    По словам дипломата, «после смены администрации в США, санкции остаются по инерции константой американской политики», цитирует «Интерфакс».

    Ранее аналогичную точку зрения выразил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Напомним, официальный Вашингтон ввёл новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи в связи с развитием Пхеньяном ядерной программы и проведением ракетных испытаний. При этом под санкции попали не только представители КНДР, но и три российские компании и один гражданин РФ.

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