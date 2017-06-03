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  • 03.06, 04:31

    Совбез ООН одобрил расширение санкций в отношении Северной Кореи

    1 комментарий

    Совбез ООН одобрил расширение санкций в отношении Северной Кореи

    Совбез ООН одобрил расширение санкций в отношении Северной Кореи

    Члены Совета безопасности всемирной организации единогласно приняли резолюцию, о расширении санкций в отношении КНДР.

    Саша Йорентти, председатель Совбеза ООН в июне, постпред Боливии: «Проект резолюции расширяющей санкционный список в отношении КНДР набрал 15 голосов „за“. Проект резолюции принимается единогласно».

    Проект резолюции был подготовлен США в качестве ответных мер на непрекращающиеся испытательные запуски Северной Кореей баллистических ракет, что противоречит резолюциям Совбеза ООН.

    Никки Хейли, постпред США при ООН: «Международное сообщество объединяется, чтобы принять меры. И это давление не прекратится до тех пор, пока Северная Корея полностью не выполнит резолюции Совета безопасности. КНДР должна понять, что международное сообщество никогда не примет разработку и испытания ядерного оружия со стороны северокорейского режима».

    В принятом документе предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут действовать в интересах КНДР.

    Напомним, ранее власти США ввели новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи в связи с развитием Пхеньяном ядерной программы. При этом под санкции попали не только представители КНДР, но и три российские компании.

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