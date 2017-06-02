«Продолжение прежней линии»: в Кремле сожалеют о новых санкциях США

Дмитрий Песков прокомментировал новые американские санкции против КНДР, под которые попали и российские компании.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле считают новые санкции продолжением прежней линии Вашингтона.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это продолжение, к сожалению, прежней линии. Кроме как сожаления это ничего не вызывает. Это является фактором, который продолжает оказывать негативное влияние на наши двусторонние отношения».
Также Песков назвал решение Вашингтона «инерционными действиями».
Напомним, накануне стало известно, что американские власти ввели новые ограничительные меры против КНДР в связи с развитием Пхеньяном ядерной программы. При этом под санкции попали не только представители Северной Кореи, но и три российские компании. Среди них «Независимая нефтегазовая компания», ее структура «Приморнефтепродукт» и Ardis-Bearings. Кроме того, в санкционный список включен россиянин Игорь Мичурин, который, как заявили в Минфине США, связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это продолжение, к сожалению, прежней линии. Кроме как сожаления это ничего не вызывает. Это является фактором, который продолжает оказывать негативное влияние на наши двусторонние отношения».
Также Песков назвал решение Вашингтона «инерционными действиями».
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