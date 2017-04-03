Ресторан в Мадриде объяснил отказ русским посетителям «форматом своего заведения»

В компании, которой принадлежит ресторан Sagardi, отказавшийся принять группу русскоязычных жительниц Мадрида, объясняют произошедшее «неподходящим форматом заведения для проведения вечеринок».
На странице в социальной сети Facebook Grupo SAGARDI в одном из комментариев появилось новое объяснение истории, когда в баскском ресторане Sagardi группе выходцев из России отказали в проведении вечеринки.
Комментарий Grupo Sagardi: «Как уже сообщили самой клиентке, тип вечеринки, которую заказывали, не соответствует характеристикам заведения, ресторану, и поэтому, и только поэтому, ее не провели в нашем помещении».
Как пишет РИА Новости, представители компании не смогли объяснить, в чем именно состояла суть конфликта между их сотрудником и организаторами вечеринки, предложив обратиться в центральный офис в Барселоне. Однако в центральном офисе комментариев не дают.
Напомним, скандал разгорелся после того, как организатор русской вечеринки Анастасия Самоторова подала заявление в полицию, сообщив о дискриминации. По словам женщины, после этого с ней связался владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре, который извинился за поведение и манеру общения своего сотрудника. А в ресторане отрицают, что отказали в проведении вечеринки группе русскоязычных жительниц Мадрида, ссылаясь на то, что «люди русского происхождения не являются желанными клиентами» этого заведения. Теперь в ресторане Sagardi заявляют, что российские организаторы вечеринки якобы сами отменили мероприятие без объяснения причин и сами же отменили бронь.
Комментарий Grupo Sagardi: «Как уже сообщили самой клиентке, тип вечеринки, которую заказывали, не соответствует характеристикам заведения, ресторану, и поэтому, и только поэтому, ее не провели в нашем помещении».
Как пишет РИА Новости, представители компании не смогли объяснить, в чем именно состояла суть конфликта между их сотрудником и организаторами вечеринки, предложив обратиться в центральный офис в Барселоне. Однако в центральном офисе комментариев не дают.
Напомним, скандал разгорелся после того, как организатор русской вечеринки Анастасия Самоторова подала заявление в полицию, сообщив о дискриминации. По словам женщины, после этого с ней связался владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре, который извинился за поведение и манеру общения своего сотрудника. А в ресторане отрицают, что отказали в проведении вечеринки группе русскоязычных жительниц Мадрида, ссылаясь на то, что «люди русского происхождения не являются желанными клиентами» этого заведения. Теперь в ресторане Sagardi заявляют, что российские организаторы вечеринки якобы сами отменили мероприятие без объяснения причин и сами же отменили бронь.
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