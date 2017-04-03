#ТЫСУПЕР!
Час Волкова
ТВ-Эфир
Час Волкова
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.04, 04:23

    Ресторан в Мадриде объяснил отказ русским посетителям «форматом своего заведения»

    комментировать

    Ресторан в Мадриде объяснил отказ русским посетителям «форматом своего заведения»

    Ресторан в Мадриде объяснил отказ русским посетителям «форматом своего заведения»

    В компании, которой принадлежит ресторан Sagardi, отказавшийся принять группу русскоязычных жительниц Мадрида, объясняют произошедшее «неподходящим форматом заведения для проведения вечеринок».

    На странице в социальной сети Facebook Grupo SAGARDI в одном из комментариев появилось новое объяснение истории, когда в баскском ресторане Sagardi группе выходцев из России отказали в проведении вечеринки.

    Комментарий Grupo Sagardi: «Как уже сообщили самой клиентке, тип вечеринки, которую заказывали, не соответствует характеристикам заведения, ресторану, и поэтому, и только поэтому, ее не провели в нашем помещении».

    Как пишет РИА Новости, представители компании не смогли объяснить, в чем именно состояла суть конфликта между их сотрудником и организаторами вечеринки, предложив обратиться в центральный офис в Барселоне. Однако в центральном офисе комментариев не дают.

    Напомним, скандал разгорелся после того, как организатор русской вечеринки Анастасия Самоторова подала заявление в полицию, сообщив о дискриминации. По словам женщины, после этого с ней связался владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре, который извинился за поведение и манеру общения своего сотрудника. А в ресторане отрицают, что отказали в проведении вечеринки группе русскоязычных жительниц Мадрида, ссылаясь на то, что «люди русского происхождения не являются желанными клиентами» этого заведения. Теперь в ресторане Sagardi заявляют, что российские организаторы вечеринки якобы сами отменили мероприятие без объяснения причин и сами же отменили бронь.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru