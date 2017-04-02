Ресторан в Мадриде отказался принимать женщин из России

Скандал разразился после того, как менеджер одного из мадридских ресторанов аннулировал заказ столов для компании из 100 русскоязычных девушек, планировавших собраться на вечеринку 1 апреля.
Об инциденте в Facebook рассказала организатор мероприятия Анастасия Самоторова. Она написала, что женское русскоязычное сообщество в Мадриде периодически собирается отметить то или иное событие. Например, 8 Марта женщины отпраздновали большой компанией в 150 человек и планировали устроить вечеринку 1 апреля.
На большой праздник должны были собраться около сотни русскоязычных жителей Мадрида — женщины, их мужья и друзья. Однако внезапно ресторан отменил резерв, а менеджер сообщил, что в заведении не хотели бы видеть выходцев из России.
Анастасия Самоторова: «Впервые за пять лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида… Вчера вечером звонит мне менеджер мадридского Sagardi и сообщает, что резерв аннулирован. Почему? Не могу вам сказать… Давайте напрямую? Давайте! …Смысл в том, что люди происхождением из России „не формат“ заведения Sagardi и не приветствуются в его ресторанах».
Самоторова написала заявление в полицию о дискриминации. После этого ей позвонил владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре и принес извинения «за поведение и манеру общения своего сотрудника». Виньяспре заявил, что руководство «ни в коем случае» не согласно с «националистическими высказываниями в адрес русского сообщества», предложил не отменять вечеринку и пообещал «подготовить сообщение с публичными извинениями», передает РИА Новости.
На большой праздник должны были собраться около сотни русскоязычных жителей Мадрида — женщины, их мужья и друзья. Однако внезапно ресторан отменил резерв, а менеджер сообщил, что в заведении не хотели бы видеть выходцев из России.
Анастасия Самоторова: «Впервые за пять лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида… Вчера вечером звонит мне менеджер мадридского Sagardi и сообщает, что резерв аннулирован. Почему? Не могу вам сказать… Давайте напрямую? Давайте! …Смысл в том, что люди происхождением из России „не формат“ заведения Sagardi и не приветствуются в его ресторанах».
Самоторова написала заявление в полицию о дискриминации. После этого ей позвонил владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре и принес извинения «за поведение и манеру общения своего сотрудника». Виньяспре заявил, что руководство «ни в коем случае» не согласно с «националистическими высказываниями в адрес русского сообщества», предложил не отменять вечеринку и пообещал «подготовить сообщение с публичными извинениями», передает РИА Новости.
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