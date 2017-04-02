#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.04, 16:15

    Ресторан в Мадриде отказался принимать женщин из России

    комментировать
    Ресторан в Мадриде отказался принимать женщин из России

    Ресторан в Мадриде отказался принимать женщин из России

    Ресторан в Мадриде отказался принимать женщин из России
  • Фото: Anastasia Samotorova /facebook.com

    • Скандал разразился после того, как менеджер одного из мадридских ресторанов аннулировал заказ столов для компании из 100 русскоязычных девушек, планировавших собраться на вечеринку 1 апреля.

    Об инциденте в Facebook рассказала организатор мероприятия Анастасия Самоторова. Она написала, что женское русскоязычное сообщество в Мадриде периодически собирается отметить то или иное событие. Например, 8 Марта женщины отпраздновали большой компанией в 150 человек и планировали устроить вечеринку 1 апреля.

    На большой праздник должны были собраться около сотни русскоязычных жителей Мадрида — женщины, их мужья и друзья. Однако внезапно ресторан отменил резерв, а менеджер сообщил, что в заведении не хотели бы видеть выходцев из России.

    Анастасия Самоторова: «Впервые за пять лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида… Вчера вечером звонит мне менеджер мадридского Sagardi и сообщает, что резерв аннулирован. Почему? Не могу вам сказать… Давайте напрямую? Давайте! …Смысл в том, что люди происхождением из России „не формат“ заведения Sagardi и не приветствуются в его ресторанах».

    Самоторова написала заявление в полицию о дискриминации. После этого ей позвонил владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре и принес извинения «за поведение и манеру общения своего сотрудника». Виньяспре заявил, что руководство «ни в коем случае» не согласно с «националистическими высказываниями в адрес русского сообщества», предложил не отменять вечеринку и пообещал «подготовить сообщение с публичными извинениями», передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru