В мадридском ресторане отрицают, что не пускали в заведение русских

В ресторане Sagardi рассказали, что россиянки — организаторы вечеринки — сами отменили мероприятие без объяснения причин и сняли бронь.
Ресторан Sagardi в испанской столице, который ранее якобы отказался принять русскоязычных женщин, отрицает обвинения в свой адрес. В заведении заявили, что женщины сами отменили мероприятие без объяснения причин, сообщает ТАСС.
Представитель Sagardi: «Мы не аннулировали никаких заказов по расистским или ксенофобским мотивам. Мы счастливы принимать всех гостей со всего мира. Единственное, что мы сказали, что нужно подождать, чтобы подтвердить бронирование. Девушки сами позвонили, чтобы аннулировать его, хотя оно еще не было подтверждено».
Сегодня в социальной сети Facebook на странице группы «Доброе утро, Мадрид!», которая объединяет более 1,2 тысяч русскоязычных женщин в испанской столице, появилось сообщение о том, что менеджер ресторана заявил организаторам большой вечеринки, что «люди русского происхождения не приветствуются» в заведении.
«Мы не говорили, что они не могут войти в ресторан или что этот ресторан — не для русскоязычных людей. Это все неправда, мы никогда бы такого не сказали», — подчеркнул представитель ресторана.
Ранее организатор русской вечеринки Анастасия Самоторова рассказала, что подала заявление в полицию, сообщив о дискриминации. По словам женщины, после этого с ней связался владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре, он принес извинения «за поведение и манеру общения своего сотрудника» и пообещал «подготовить сообщение с публичными извинениями».
Представитель Sagardi: «Мы не аннулировали никаких заказов по расистским или ксенофобским мотивам. Мы счастливы принимать всех гостей со всего мира. Единственное, что мы сказали, что нужно подождать, чтобы подтвердить бронирование. Девушки сами позвонили, чтобы аннулировать его, хотя оно еще не было подтверждено».
Сегодня в социальной сети Facebook на странице группы «Доброе утро, Мадрид!», которая объединяет более 1,2 тысяч русскоязычных женщин в испанской столице, появилось сообщение о том, что менеджер ресторана заявил организаторам большой вечеринки, что «люди русского происхождения не приветствуются» в заведении.
«Мы не говорили, что они не могут войти в ресторан или что этот ресторан — не для русскоязычных людей. Это все неправда, мы никогда бы такого не сказали», — подчеркнул представитель ресторана.
Ранее организатор русской вечеринки Анастасия Самоторова рассказала, что подала заявление в полицию, сообщив о дискриминации. По словам женщины, после этого с ней связался владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре, он принес извинения «за поведение и манеру общения своего сотрудника» и пообещал «подготовить сообщение с публичными извинениями».
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