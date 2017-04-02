В Белом доме пошутили о русском соусе в салате Трампа

Сегодня Трамп избегает любого упоминания о Путине. Трамп победил и забыл, а демократы помнят до сих пор. Их война не закончена. Вот и команда Трампа уже не та: кто в отставке, кто под подозрением. А в Сенате идут слушания о влиянии России на выборы в США.
Целят вроде по Москве, а бьют по Трампу и его товарищам. Зять и советник Кушнер встречался с главой Внешэкономбанка. Бывший руководитель штаба Манафорт, богатый и до работы на Трампа человек, покупал за наличные дорогую недвижимость и работал на Дерипаску. И сейчас уже непонятно, что из этого хуже?
Шон Спайсер, пресс-секретарь президента США: «Нет никаких связей! Это у вас — Россия! Если президент сегодня вечером заправит салат русским соусом, это тоже связи с Россией!»
Сначала были русские хакеры, потом — дипломаты, следом пострадал посол Сергей Кисляк. Сейчас настала очередь русского соуса. На первый взгляд, вкусная, но нездоровая пища, но самое страшное — она русская. Приправа для салата? Да кто поверит, что это просто майонез, кетчуп и маринованные огурчики?
Со специями в этом американском салате переборщил отставленный генерал Флинн. Он вдруг заявил, что ему есть, что рассказать о влиянии России, но только за иммунитет от преследования.
Трамп вроде поддержал его решение, но год назад тот же Флинн однозначно выразил свое отношение к иммунитету, который дали членам команды Клинтон во время расследования скандала с электронной перепиской бывшего госсекретаря.
Майкл Флинн, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности: «Пять человек из окружения Хиллари Клинтон получили иммунитет, включая ее бывшего руководителя штаба. Когда вам дается иммунитет, это значит, что вероятно вы совершили преступление!»
Улик против Трампа пока нет, но их ищут с таким упорством, что сомнений в успехе не остается. Говорить о нормальном диалоге с Россией в этой обстановке немыслимо. Под каким сейчас соусом подавать контакты с русскими, когда за них из тебя собираются готовить жаркое, Трампу сейчас не подскажет ни один советник. Даже из тех, кто еще остается вне подозрений.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
Шон Спайсер, пресс-секретарь президента США: «Нет никаких связей! Это у вас — Россия! Если президент сегодня вечером заправит салат русским соусом, это тоже связи с Россией!»
Сначала были русские хакеры, потом — дипломаты, следом пострадал посол Сергей Кисляк. Сейчас настала очередь русского соуса. На первый взгляд, вкусная, но нездоровая пища, но самое страшное — она русская. Приправа для салата? Да кто поверит, что это просто майонез, кетчуп и маринованные огурчики?
Со специями в этом американском салате переборщил отставленный генерал Флинн. Он вдруг заявил, что ему есть, что рассказать о влиянии России, но только за иммунитет от преследования.
Трамп вроде поддержал его решение, но год назад тот же Флинн однозначно выразил свое отношение к иммунитету, который дали членам команды Клинтон во время расследования скандала с электронной перепиской бывшего госсекретаря.
Майкл Флинн, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности: «Пять человек из окружения Хиллари Клинтон получили иммунитет, включая ее бывшего руководителя штаба. Когда вам дается иммунитет, это значит, что вероятно вы совершили преступление!»
Улик против Трампа пока нет, но их ищут с таким упорством, что сомнений в успехе не остается. Говорить о нормальном диалоге с Россией в этой обстановке немыслимо. Под каким сейчас соусом подавать контакты с русскими, когда за них из тебя собираются готовить жаркое, Трампу сейчас не подскажет ни один советник. Даже из тех, кто еще остается вне подозрений.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
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