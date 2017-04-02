Флинн рассказал о получении гонораров от российских компаний

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн предоставил Белому дому новую декларацию о своих доходах.
Как сообщает Washington Post, в предыдущей декларации экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн скрывал информацию о платежах, полученных от российских компаний.
В новом финансовом отчете Флинн рассказал, что получил 45 тысяч долларов от российского телеканала Russia Today за выступление на мероприятии, посвященном десятилетию вещания. Также бывший советник указал, что получил вознаграждения за сотрудничество с дочерней компанией «Лаборатории Касперского» и грузовым авиаперевозчиком «Волга-Днепр».
В декларации, поданной 11 февраля, за несколько дней до отставки, Флинн предпочел не указывать размер вознаграждения, однако сообщил, что получал деньги от российских компаний за выступления. В «Лаборатории Касперского» факт выплаты гонорара американскому чиновнику подтвердили.
Ранее адвокат Майкла Флинна заявлял, что его подзащитный готов ответить на вопросы сенаторов и конгрессменов по делу о связях штаба Трампа с Россией при условии, что ему обеспечат иммунитет от уголовного преследования.
Майкл Флинн покинул пост советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа после волны критики в свой адрес. СМИ обвинили его в дезинформации вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации по поводу контактов с российским послом Сергеем Кисляком. К Флинну были также вопросы в связи с лоббистской деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов.
В новом финансовом отчете Флинн рассказал, что получил 45 тысяч долларов от российского телеканала Russia Today за выступление на мероприятии, посвященном десятилетию вещания. Также бывший советник указал, что получил вознаграждения за сотрудничество с дочерней компанией «Лаборатории Касперского» и грузовым авиаперевозчиком «Волга-Днепр».
В декларации, поданной 11 февраля, за несколько дней до отставки, Флинн предпочел не указывать размер вознаграждения, однако сообщил, что получал деньги от российских компаний за выступления. В «Лаборатории Касперского» факт выплаты гонорара американскому чиновнику подтвердили.
Ранее адвокат Майкла Флинна заявлял, что его подзащитный готов ответить на вопросы сенаторов и конгрессменов по делу о связях штаба Трампа с Россией при условии, что ему обеспечат иммунитет от уголовного преследования.
Майкл Флинн покинул пост советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа после волны критики в свой адрес. СМИ обвинили его в дезинформации вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации по поводу контактов с российским послом Сергеем Кисляком. К Флинну были также вопросы в связи с лоббистской деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов.
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