Песков назвал клеветой сообщения о российском вторжении в политику США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу АВС назвал клеветой сообщения о якобы имевшем место вторжении России во внутреннюю политику США.
В ходе интервью ведущий поинтересовался у Пескова, не опасается ли он той информации о России, которую экс-советник американского президента Майкл Флинн может предоставить конгрессу США. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что опасаться нечего, так как все рассуждения о том, что Россия могла быть вовлечена во внутреннюю политику Соединенных Штатов — клевета.
Дмитрий Песков: «Когда мы слышим, что Россия могла быть вовлечена во внутренние отношения США, это клевета. Этому нет абсолютно никаких доказательств».
Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн предоставил Белому дому новую декларацию о своих доходах, в которой указал, что получил 45 тысяч долларов от российского телеканала Russia Today за выступление на мероприятии, посвященном десятилетию вещания. Также бывший советник отметил, что получил гонорары за сотрудничество с дочерней компанией «Лаборатории Касперского» и грузовым авиаперевозчиком «Волга-Днепр».
Напомним, Майкл Флинн покинул пост советника по национальной безопасности в администрации США после волны критики в свой адрес. По данным СМИ, Флинн скрывал свои контакты с российским послом Сергеем Кисляком, а также вел лоббистскую деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов. Позже адвокат Флинна заявлял, что его подзащитный готов ответить на вопросы сенаторов и конгрессменов по делу о связях штаба Трампа с Россией при условии, что ему обеспечат иммунитет от уголовного преследования.
Дмитрий Песков: «Когда мы слышим, что Россия могла быть вовлечена во внутренние отношения США, это клевета. Этому нет абсолютно никаких доказательств».
Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн предоставил Белому дому новую декларацию о своих доходах, в которой указал, что получил 45 тысяч долларов от российского телеканала Russia Today за выступление на мероприятии, посвященном десятилетию вещания. Также бывший советник отметил, что получил гонорары за сотрудничество с дочерней компанией «Лаборатории Касперского» и грузовым авиаперевозчиком «Волга-Днепр».
Напомним, Майкл Флинн покинул пост советника по национальной безопасности в администрации США после волны критики в свой адрес. По данным СМИ, Флинн скрывал свои контакты с российским послом Сергеем Кисляком, а также вел лоббистскую деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов. Позже адвокат Флинна заявлял, что его подзащитный готов ответить на вопросы сенаторов и конгрессменов по делу о связях штаба Трампа с Россией при условии, что ему обеспечат иммунитет от уголовного преследования.
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