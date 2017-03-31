Экс-советник Трампа расскажет о связях с РФ в обмен на иммунитет

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн готов ответить на вопросы сенаторов и конгрессменов по делу о связях штаба Трампа с Россией при условии, что ему обеспечат иммунитет от уголовного преследования.
Об этом журналистам заявил адвокат Флинна, сообщает РИА Новости.
Роберт Келнер, адвокат: «Генерал Флинн, конечно, может немало рассказать, и он очень хочет рассказать это, если позволят обстоятельства. Ни один разумный человек, пользующийся услугами юриста, не согласился бы на допрос в подобной высоко политизированной атмосфере, в атмосфере охоты на ведьм, без гарантий в отношении несправедливого уголовного преследования».
Майкл Флинн ушел в отставку с поста помощника президента по вопросам национальной безопасности спустя всего месяц после назначения. Его обвинили в дезинформации вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации по поводу контактов с российским послом Сергеем Кисляком. К Флинну были также вопросы в связи с лоббистской деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов.
Россия не раз опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация Трампа также опровергала эти обвинения.
Роберт Келнер, адвокат: «Генерал Флинн, конечно, может немало рассказать, и он очень хочет рассказать это, если позволят обстоятельства. Ни один разумный человек, пользующийся услугами юриста, не согласился бы на допрос в подобной высоко политизированной атмосфере, в атмосфере охоты на ведьм, без гарантий в отношении несправедливого уголовного преследования».
Майкл Флинн ушел в отставку с поста помощника президента по вопросам национальной безопасности спустя всего месяц после назначения. Его обвинили в дезинформации вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации по поводу контактов с российским послом Сергеем Кисляком. К Флинну были также вопросы в связи с лоббистской деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов.
Россия не раз опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация Трампа также опровергала эти обвинения.
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