Поэт Евгений Евтушенко будет похоронен в Москве 7 или 8 апреля

В ближайшее время власти Москвы рассмотрят возможность выделить на кладбище в Переделкино место для могилы Евгения Евтушенко.
Как сообщил помощник поэта, Евгений Евтушенко может быть похоронен в поселке Переделкино 7 или 8 апреля. Дата уточняется, передает «Интерфакс».
Помощник Евгения Евтушенко: «Сначала церемония прощания состоится в США, затем в Москве. Ориентировочно 7 или 8 апреля. Похоронят Евгения Александровича, как он завещал, в Переделкине».
родные намерены обратиться за помощью к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы тот содействовал выделению земли под могилу знаменитого поэта. В настоящее время Переделкинское кладбище закрыто для новых захоронений. Источник в столичной администрации сообщил, что, возможно, руководство города сделает исключение и предоставит землю.
Переделкинское кладбище находится в Новомосковском административном округе. Кладбище считается одним из наиболее знаменитых литературных некрополей России. Здесь находятся могилы Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Арсения Тарковского, Роберта Рождественского и других. Евтушенко завещал похоронить себя рядом с могилой Пастернака.
скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У Евтушенко была четвертая стадия рака.
Помощник Евгения Евтушенко: «Сначала церемония прощания состоится в США, затем в Москве. Ориентировочно 7 или 8 апреля. Похоронят Евгения Александровича, как он завещал, в Переделкине».
родные намерены обратиться за помощью к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы тот содействовал выделению земли под могилу знаменитого поэта. В настоящее время Переделкинское кладбище закрыто для новых захоронений. Источник в столичной администрации сообщил, что, возможно, руководство города сделает исключение и предоставит землю.
Переделкинское кладбище находится в Новомосковском административном округе. Кладбище считается одним из наиболее знаменитых литературных некрополей России. Здесь находятся могилы Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Арсения Тарковского, Роберта Рождественского и других. Евтушенко завещал похоронить себя рядом с могилой Пастернака.
скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У Евтушенко была четвертая стадия рака.
Комментарии