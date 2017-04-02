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  • 02.04, 14:44

    Поэт Евгений Евтушенко будет похоронен в Москве 7 или 8 апреля

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    Поэт Евгений Евтушенко будет похоронен в Москве 7 или 8 апреля

    Поэт Евгений Евтушенко будет похоронен в Москве 7 или 8 апреля

    В ближайшее время власти Москвы рассмотрят возможность выделить на кладбище в Переделкино место для могилы Евгения Евтушенко.

    Как сообщил помощник поэта, Евгений Евтушенко может быть похоронен в поселке Переделкино 7 или 8 апреля. Дата уточняется, передает «Интерфакс».

    Помощник Евгения Евтушенко: «Сначала церемония прощания состоится в США, затем в Москве. Ориентировочно 7 или 8 апреля. Похоронят Евгения Александровича, как он завещал, в Переделкине».

    Ранее стало известно, что родные намерены обратиться за помощью к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы тот содействовал выделению земли под могилу знаменитого поэта. В настоящее время Переделкинское кладбище закрыто для новых захоронений. Источник в столичной администрации сообщил, что, возможно, руководство города сделает исключение и предоставит землю.

    Переделкинское кладбище находится в Новомосковском административном округе. Кладбище считается одним из наиболее знаменитых литературных некрополей России. Здесь находятся могилы Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Арсения Тарковского, Роберта Рождественского и других. Евтушенко завещал похоронить себя рядом с могилой Пастернака.

    Лауреат Государственных премий СССР и РФ, прославленный советский и российский поэт скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У Евтушенко была четвертая стадия рака.

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