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  • 02.04, 11:41

    Родственники Евтушенко попросят Собянина похоронить поэта в Переделкине

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    Родственники Евтушенко попросят Собянина похоронить поэта в Переделкине

    Родственники Евтушенко попросят Собянина похоронить поэта в Переделкине

    Столичные власти, скорее всего, пойдут навстречу родственникам и разрешат захоронить поэта в Переделкине, сообщил источник в городской администрации.

    Родные Евгения Евтушенко собираются обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой похоронить поэта на кладбище в Переделкине, передает ТАСС.

    Источник в городской администрации: «На кладбище в Переделкине захоронены известные писатели — Чуковский и Пастернак. Евгений Евтушенко, безусловно, был заслуженным человеком и, думаю, что столичные власти пойдут навстречу родственникам и разрешат захоронить поэта в Переделкино».

    Ранее близкий друг поэта Михаил Моргулис рассказал, что церемония прощания с Евтушенко состоится на следующей неделе — сначала в США, затем в Москве.

    Лауреат Государственных премий СССР и РФ, прославленный советский и российский поэт скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У Евтушенко была четвертая стадия рака.

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