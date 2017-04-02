Родственники Евтушенко попросят Собянина похоронить поэта в Переделкине

Столичные власти, скорее всего, пойдут навстречу родственникам и разрешат захоронить поэта в Переделкине, сообщил источник в городской администрации.
Родные Евгения Евтушенко собираются обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой похоронить поэта на кладбище в Переделкине, передает ТАСС.
Источник в городской администрации: «На кладбище в Переделкине захоронены известные писатели — Чуковский и Пастернак. Евгений Евтушенко, безусловно, был заслуженным человеком и, думаю, что столичные власти пойдут навстречу родственникам и разрешат захоронить поэта в Переделкино».
скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У Евтушенко была четвертая стадия рака.
Источник в городской администрации: «На кладбище в Переделкине захоронены известные писатели — Чуковский и Пастернак. Евгений Евтушенко, безусловно, был заслуженным человеком и, думаю, что столичные власти пойдут навстречу родственникам и разрешат захоронить поэта в Переделкино».
скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У Евтушенко была четвертая стадия рака.
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