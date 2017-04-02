Поэта Евгения Евтушенко убил рак

Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака в необратимой форме.
Об этом РИА Новости рассказал друг семьи Евтушенко Михаил Моргулис.
Михаил Моргулис: «У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца».
скончался в США в субботу. Ему было 85 лет. Соболезнования в связи с кончиной Евтушенко выразили его коллеги по литературному цеху, друзья, а также президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Михаил Моргулис: «У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца».
скончался в США в субботу. Ему было 85 лет. Соболезнования в связи с кончиной Евтушенко выразили его коллеги по литературному цеху, друзья, а также президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
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