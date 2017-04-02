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  • 02.04, 02:35

    Поэта Евгения Евтушенко убил рак

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    • Фото РИА Новости, Владимир Вяткин
    Поэта Евгения Евтушенко убил рак

    Поэта Евгения Евтушенко убил рак

    Поэта Евгения Евтушенко убил рак
  • Фото РИА Новости, Владимир Вяткин

    • Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака в необратимой форме.

    Об этом РИА Новости рассказал друг семьи Евтушенко Михаил Моргулис.

    Михаил Моргулис: «У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца».

    Знаменитый советский и российский поэт Евгений Евтушенко скончался в США в субботу. Ему было 85 лет. Соболезнования в связи с кончиной Евтушенко выразили его коллеги по литературному цеху, друзья, а также президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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