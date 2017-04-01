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  • 01.04, 23:34

    Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с кончиной Евтушенко

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Виталий Белоусов
    Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с кончиной Евтушенко

    Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с кончиной Евтушенко

    Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с кончиной Евтушенко
  • Фото РИА Новости, Виталий Белоусов

    • Огромная утрата для страны: президент и премьер-министр принесли соболезнования родным и близким поэта Евгения Евтушенко.

    Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин направил соболезнования вдове и родным литератора. «Евтушенко был великим поэтом, его наследие является составной частью российской культуры», цитирует РИА Новости.

    Дмитрий Медведев на странице в «ВКонтакте» назвал уход Евтушенко огромной утратой для страны. У каждого есть свои любимые строки Евгения Евтушенко, отметил премьер.

    Евгений Евтушенко умер в США на 85-м году жизни. По словам жены поэта, он умер во сне в окружении близких.

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