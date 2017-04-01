Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с кончиной Евтушенко

Огромная утрата для страны: президент и
премьер-министр принесли соболезнования родным и близким поэта Евгения Евтушенко.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин направил соболезнования вдове и родным литератора. «Евтушенко был великим поэтом, его наследие является составной частью российской культуры», цитирует РИА Новости.
Дмитрий Медведев на странице в «ВКонтакте» назвал уход Евтушенко огромной утратой для страны. У каждого есть свои любимые строки Евгения Евтушенко, отметил премьер.
Евгений Евтушенко умер в США на 85-м году жизни. По словам жены поэта, он умер во сне в окружении близких.
Дмитрий Медведев на странице в «ВКонтакте» назвал уход Евтушенко огромной утратой для страны. У каждого есть свои любимые строки Евгения Евтушенко, отметил премьер.
Евгений Евтушенко умер в США на 85-м году жизни. По словам жены поэта, он умер во сне в окружении близких.
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