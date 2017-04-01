Вдова Евтушенко назвала причину смерти поэта

Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на
85-м году жизни от остановки сердца.
Как сообщила РИА Новости вдова поэта Мария Новикова, «он скончался в окружении родных и близких, мирно, во сне, от остановки сердца». При этом Новикова не стала отвечать на вопрос о дате и времени похорон.
Мария Новикова: «Извините, никаких комментариев никому».
Поэт Евгений Евтушенко умер сегодня в клинике в США на 85-м году жизни. Ранее его близкие сообщали, что поэт, госпитализированный накануне, находится в крайне тяжелом состоянии.
Поэт завещал похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком. Также незадолго до смерти он просил не отменять концерты, которые планировалось посвятить его юбилею.
Тем временем в посольстве РФ в Вашингтоне ТАСС сообщили, что генеральное консульство России в Хьюстоне окажет полное содействие семье Евгения Евтушенко. Там отметили, что сейчас необходимо выяснить, как была оформлена последняя воля поэта.
Из сообщения консульства: «Консульство окажет максимальное содействие родным и близким в выполнении его последней воли».
Евгений Евтушенко — поэт, известный также как прозаик и публицист. Его первое стихотворение было опубликовано в газете «Советский спорт», а первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.
Мария Новикова: «Извините, никаких комментариев никому».
Поэт Евгений Евтушенко умер сегодня в клинике в США на 85-м году жизни. Ранее его близкие сообщали, что поэт, госпитализированный накануне, находится в крайне тяжелом состоянии.
Поэт завещал похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком. Также незадолго до смерти он просил не отменять концерты, которые планировалось посвятить его юбилею.
Тем временем в посольстве РФ в Вашингтоне ТАСС сообщили, что генеральное консульство России в Хьюстоне окажет полное содействие семье Евгения Евтушенко. Там отметили, что сейчас необходимо выяснить, как была оформлена последняя воля поэта.
Из сообщения консульства: «Консульство окажет максимальное содействие родным и близким в выполнении его последней воли».
Евгений Евтушенко — поэт, известный также как прозаик и публицист. Его первое стихотворение было опубликовано в газете «Советский спорт», а первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.
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