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  • 01.04, 22:03

    Вдова Евтушенко назвала причину смерти поэта

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    • Фото РИА Новости, Владимир Вяткин
    Вдова Евтушенко назвала причину смерти поэта

    Вдова Евтушенко назвала причину смерти поэта

    Вдова Евтушенко назвала причину смерти поэта
  • Фото РИА Новости, Владимир Вяткин

    • Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

    Как сообщила РИА Новости вдова поэта Мария Новикова, «он скончался в окружении родных и близких, мирно, во сне, от остановки сердца». При этом Новикова не стала отвечать на вопрос о дате и времени похорон.

    Мария Новикова: «Извините, никаких комментариев никому».

    Поэт Евгений Евтушенко умер сегодня в клинике в США на 85-м году жизни. Ранее его близкие сообщали, что поэт, госпитализированный накануне, находится в крайне тяжелом состоянии.

    Поэт завещал похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком. Также незадолго до смерти он просил не отменять концерты, которые планировалось посвятить его юбилею.

    Тем временем в посольстве РФ в Вашингтоне ТАСС сообщили, что генеральное консульство России в Хьюстоне окажет полное содействие семье Евгения Евтушенко. Там отметили, что сейчас необходимо выяснить, как была оформлена последняя воля поэта.

    Из сообщения консульства: «Консульство окажет максимальное содействие родным и близким в выполнении его последней воли».

    Евгений Евтушенко — поэт, известный также как прозаик и публицист. Его первое стихотворение было опубликовано в газете «Советский спорт», а первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

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