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  • 01.04, 20:31

    Евтушенко завещал похоронить его рядом с Пастернаком

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    • Фото РИА Новости, Владимир Вяткин
    Евтушенко завещал похоронить его рядом с Пастернаком

    Евтушенко завещал похоронить его рядом с Пастернаком

    Евтушенко завещал похоронить его рядом с Пастернаком
  • Фото РИА Новости, Владимир Вяткин

    • Поэт Евгений Евтушенко, скончавшийся сегодня на 85-м году жизни, просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком. Также он просил не отменять концерты, которые планировалось посвятить его юбилею.

    Как сообщил ТАСС генеральный продюсер юбилейного фестиваля поэта Сергей Винников, 29 марта ему позвонила супруга поэта Мария и соединила с Евгением Александровичем.

    «Сергей, я нахожусь в очень тяжелом состоянии в клинике, врачи прогнозируют мой скорый уход, — передал Винников его слова. — Я извиняюсь перед вами, что очень сильно вас подвел. Но при этом я очень прошу вас о том, чтобы запланированные нами совместно проекты — вечер в Большом зале Консерватории и спектакль в Кремлевском Дворце состоялись и без меня».

    «Обещайте мне это, — добавил он.  — Я буду умирать со спокойной душой. И еще я прошу передать мою просьбу о решении вопроса о моем захоронении в России в Переделкине недалеко от могилы Пастернака».

    Евгению Евтушенко 18 июля должно было исполниться 85 лет. Он планировал провести гастрольный тур по городам России, Белоруссии и Казахстана. Также местом основных юбилейных мероприятий должны были стать главные сценические площадки Москвы: Концертный зал имени Чайковского, Большой зал Московской консерватории и Государственный Кремлевский дворец.

    Евгений Евтушенко родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете «Советский спорт», а первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

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