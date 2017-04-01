Поэт Евгений Евтушенко скончался в США

Поэт Евгений Евтушенко умер в клинике в США на
85-м году жизни.
О смерти поэта ТАСС сообщил его друг Михаил Моргулис. «Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность», — сказал он.
Ранее жена Евтушенко сообщала о состоянии его здоровья.
Мария Новикова, жена поэта: «Женя в крайнем тяжелом состоянии, сейчас он не может разговаривать, на нем кислородная маска».
Близкий друг поэта и семьи, почетный консул Белоруссии в Америке, руководитель фонда «Духовная дипломатия» Михаил Моргулис рассказал в свою очередь, что «ночь с пятницы на субботу была критической и очень тяжелой»: «мы даже были готовы к самому печальному».
Михаил Моргулис: «Но Женя вновь оказался очень сильный, он пережил ночь, и даже, по словам врачей, его сердце стало биться, работать лучше. Я только что сказал ему: „Женя, когда столько людей тебя любят, может быть и чудо“».
С поэтом в палате круглосуточно находилась жена Мария, приехала и ее мать. Кроме того, в клинику ранее прибыли сыновья поэта и его нынешней супруги — Дмитрий и Евгений. Другой сын, Александр, по словам Моргулиса, в ближайшее время также приедет в больницу.
Евгений Евтушенко находился в клинике города Талса (штат Оклахома) с 12 марта, однако только в последние дни его состояние резко ухудшилось.
Ранее жена Евтушенко сообщала о состоянии его здоровья.
Мария Новикова, жена поэта: «Женя в крайнем тяжелом состоянии, сейчас он не может разговаривать, на нем кислородная маска».
Близкий друг поэта и семьи, почетный консул Белоруссии в Америке, руководитель фонда «Духовная дипломатия» Михаил Моргулис рассказал в свою очередь, что «ночь с пятницы на субботу была критической и очень тяжелой»: «мы даже были готовы к самому печальному».
Михаил Моргулис: «Но Женя вновь оказался очень сильный, он пережил ночь, и даже, по словам врачей, его сердце стало биться, работать лучше. Я только что сказал ему: „Женя, когда столько людей тебя любят, может быть и чудо“».
С поэтом в палате круглосуточно находилась жена Мария, приехала и ее мать. Кроме того, в клинику ранее прибыли сыновья поэта и его нынешней супруги — Дмитрий и Евгений. Другой сын, Александр, по словам Моргулиса, в ближайшее время также приедет в больницу.
Евгений Евтушенко находился в клинике города Талса (штат Оклахома) с 12 марта, однако только в последние дни его состояние резко ухудшилось.
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