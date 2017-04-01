Поэтический символ эпохи: коллеги и друзья скорбят по Евгению Евтушенко

Коллеги и близкие выражают соболезнования в связи с кончиной поэта Евгения Евтушенко.
Поэт Евгений Евтушенко умер сегодня в клинике в США на 85-м году жизни. Ранее его близкие сообщали, что поэт, госпитализированный накануне, находится в крайне тяжелом состоянии.
В Союзе писателей России выразили соболезнования в связи с кончиной поэта и заявили, что Евтушенко был символом целой эпохи, а его стихи стали воздухом для нескольких поколений.
Нина Ягодинцева, секретарь Союза писателей России: «Евгений Александрович Евтушенко — это поэтический символ целой эпохи. Стихи, в полный голос зазвучавшие с эстрады, вовлекли страну в поэтическое осмысление жизни и стали воздухом для нескольких поколений. Евтушенко — это целый ряд поэтических формул, прочно вошедших в наш обиход, и его максима: „Поэт в России больше, чем поэт“, которую не сломало даже безвременье. Он легендарная личность. Его стихи порой вызывали яростные споры, и это значит эпоха продолжалась».
Поэт Константин Скворцов, с которым Евтушенко дружил более 40 лет, заметил в беседе с ТАСС, что «ушел целый пласт нашей культуры, нашей жизни». «Он останется как явление в литературе, и время это докажет, высветив истинные бриллианты», — заметил он.
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон сказал, что своим уходом Евгений Евтушенко захлопнул страницы поэтов-шестидесятников.
Иосиф Кобзон: «Не только я, но и вся Россия сегодня скорбит, и еще долго будет печалиться по поводу ухода самого яркого поэта советского и российского периодов. Поэт захлопнул своим уходом страницы шестидесятников: Рождественский, Вознесенский, Ахмадуллина, Окуджава, Высоцкий — и теперь не стало Евтушенко».
Поэт Андрей Дементьев заявил в свою очередь, что выражает глубокие соболезнования родным и друзьям поэта. Он отметил, что «Евгений Евтушенко — это неповторимая личность, неповторимое имя и неповторимое творчество».
Андрей Дементьев: «Женя — великий поэт, гениальный. Он столько сделал для отечественной и мировой литературы. Я счастлив, что мы дружили и общались, что он приезжал к нам. Он сделал нас добрее, теплее, лучше. И молодежь, которая читает его, это все понимает. Его книги остались и будут всегда с нами».
Писатель Андрей Битов заявил, что сожалеет о кончине Евгения Евтушенко, который «объявил себя первым и так и остался первым».
Андрей Битов: «Очень жаль. Пусть другие судят, какой он был поэт, но человек был щедрый. Объявив себя первым номером, так и остался первым номером».
Также стало известно, что Литературный институт имени Горького проведет вечер памяти своего знаменитого выпускника. Об этом сообщил ректор вуза Алексей Варламов.
Алексей Варламов: «Эта новость застала нас врасплох, но, конечно, мы проведем в Литинституте вечер памяти Евтушенко и организуем чтения, посвященные его творчеству. Конечно, известие о кончине Евтушенко — это горькая новость для всех, он был одним из самых ярких поэтов и СССР, и России, нам будет его не хватать».
Евгений Евтушенко — поэт, известный также как прозаик и публицист. Его первое стихотворение было опубликовано в газете «Советский спорт», а первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.
В Союзе писателей России выразили соболезнования в связи с кончиной поэта и заявили, что Евтушенко был символом целой эпохи, а его стихи стали воздухом для нескольких поколений.
Нина Ягодинцева, секретарь Союза писателей России: «Евгений Александрович Евтушенко — это поэтический символ целой эпохи. Стихи, в полный голос зазвучавшие с эстрады, вовлекли страну в поэтическое осмысление жизни и стали воздухом для нескольких поколений. Евтушенко — это целый ряд поэтических формул, прочно вошедших в наш обиход, и его максима: „Поэт в России больше, чем поэт“, которую не сломало даже безвременье. Он легендарная личность. Его стихи порой вызывали яростные споры, и это значит эпоха продолжалась».
Поэт Константин Скворцов, с которым Евтушенко дружил более 40 лет, заметил в беседе с ТАСС, что «ушел целый пласт нашей культуры, нашей жизни». «Он останется как явление в литературе, и время это докажет, высветив истинные бриллианты», — заметил он.
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон сказал, что своим уходом Евгений Евтушенко захлопнул страницы поэтов-шестидесятников.
Иосиф Кобзон: «Не только я, но и вся Россия сегодня скорбит, и еще долго будет печалиться по поводу ухода самого яркого поэта советского и российского периодов. Поэт захлопнул своим уходом страницы шестидесятников: Рождественский, Вознесенский, Ахмадуллина, Окуджава, Высоцкий — и теперь не стало Евтушенко».
Поэт Андрей Дементьев заявил в свою очередь, что выражает глубокие соболезнования родным и друзьям поэта. Он отметил, что «Евгений Евтушенко — это неповторимая личность, неповторимое имя и неповторимое творчество».
Андрей Дементьев: «Женя — великий поэт, гениальный. Он столько сделал для отечественной и мировой литературы. Я счастлив, что мы дружили и общались, что он приезжал к нам. Он сделал нас добрее, теплее, лучше. И молодежь, которая читает его, это все понимает. Его книги остались и будут всегда с нами».
Писатель Андрей Битов заявил, что сожалеет о кончине Евгения Евтушенко, который «объявил себя первым и так и остался первым».
Андрей Битов: «Очень жаль. Пусть другие судят, какой он был поэт, но человек был щедрый. Объявив себя первым номером, так и остался первым номером».
Также стало известно, что Литературный институт имени Горького проведет вечер памяти своего знаменитого выпускника. Об этом сообщил ректор вуза Алексей Варламов.
Алексей Варламов: «Эта новость застала нас врасплох, но, конечно, мы проведем в Литинституте вечер памяти Евтушенко и организуем чтения, посвященные его творчеству. Конечно, известие о кончине Евтушенко — это горькая новость для всех, он был одним из самых ярких поэтов и СССР, и России, нам будет его не хватать».
Евгений Евтушенко — поэт, известный также как прозаик и публицист. Его первое стихотворение было опубликовано в газете «Советский спорт», а первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.
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