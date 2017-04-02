Сын Евтушенко рассказал о последних минутах жизни поэта

Сын Евгения Евтушенко рассказал о борьбе отца с раком и последних минутах его жизни.
По словам Евгения Евтушенко, диагноз отцу поставили около 6 лет назад. Тогда поэту сделали операцию и удалили часть почки, однако недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака.
Евгений-младший рассказал, что в пятницу Евтушенко резко стало плохо. Тем не менее, по его словам, смерть поэта была безболезненной.
В последние часы вокруг поэта были родные и друзья, передает РИА Новости.
Евгений-младший рассказал, что в пятницу Евтушенко резко стало плохо. Тем не менее, по его словам, смерть поэта была безболезненной.
В последние часы вокруг поэта были родные и друзья, передает РИА Новости.
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