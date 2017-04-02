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  • 02.04, 04:07

    Сын Евтушенко рассказал о последних минутах жизни поэта

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    Сын Евтушенко рассказал о последних минутах жизни поэта

    Сын Евтушенко рассказал о последних минутах жизни поэта

    Сын Евгения Евтушенко рассказал о борьбе отца с раком и последних минутах его жизни.

    По словам Евгения Евтушенко, диагноз отцу поставили около 6 лет назад. Тогда поэту сделали операцию и удалили часть почки, однако недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака.

    Евгений-младший рассказал, что в пятницу Евтушенко резко стало плохо. Тем не менее, по его словам, смерть поэта была безболезненной.

    Евгений Евтушенко — младший: «Он ушел достаточно спокойно, безболезненно. Я держал его руку около часа до его кончины. Он знал, что любим».

    В последние часы вокруг поэта были родные и друзья, передает РИА Новости.

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