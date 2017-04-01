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  • 01.04, 22:03
    Киев загнал себя в угол решением о недопуске Самойловой на «Евровидение». Евровидение, Киев, Украина, инвалиды, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Киев загнал себя в угол решением о недопуске Самойловой на «Евровидение»

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    Киев загнал себя в угол решением о недопуске Самойловой на «Евровидение»

    Киев загнал себя в угол решением о недопуске Самойловой на «Евровидение»

      Может ли Украина потерять Евровидение? Европа грозит санкциями, если в международном конкурсе не прозвучит голос России. Тем временем на Украине против допуска Юлии Самойловой к конкурсу выступают уже не только политики.

      Ведущая украинского телеканала Ульяна Пчёлкина, которая передвигается на инвалидном кресле, решение о недопуске российской участницы поддерживает. На своей странице в Facebook она даже написала, что гордится своей державой. Пчёлкина увидела в запрете всего лишь строгое исполнение закона, который, по ее словам, «един для всех».

      Скоро в Киев съедутся представители всех стран. Не будет только нашей Юлии Самойловой. Политика оказалась важнее толерантности, о которой так много говорят в Европе. «Преступлением» российской участницы украинские власти сочли ее выступление в Крыму в 2015 году. После этого хрупкая девушка в инвалидном кресле стала «угрозой национальной безопасности Украины».

      Впрочем, сама Самойлова признается, что не привыкла останавливаться, когда ей говорят «нет». И пока она была выхвачена светом политических софитов, в Киев пробралась — по местным меркам — целая группа русских «диверсантов».

      Выступление артисток Comedy Woman в зале дворца искусств «Украина» в Киеве вызвало смех собравшейся публики. Это как насмешка над СБУ и принципиальностью всех киевских законников. Ведь еще недавно это же юмористическое шоу гастролировало по Крыму: артисты сами выложили «компромат» на свои страницы в социальных сетях. Но им въезд на территорию Украины почему-то не запретили.

      Зачем России принимать во внимание крымский барьер, если украинская принципиальность рассчитана на громкий международный скандал, раздутый, чтобы в очередной раз обвинить Россию? Но, похоже, и Европе надоела роль всепрощающего зрителя. Как следует из письма гендиректора Европейского вещательного союза Ингрид Делентре, решение украинских властей «вызвало гнев», и многие страны грозятся бойкотировать конкурс. По сути, это ультиматум.

      Подробности — в видеоматериале.

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