Киев загнал себя в угол решением о недопуске Самойловой на «Евровидение»

Может ли Украина потерять Евровидение? Европа грозит санкциями, если в международном конкурсе не прозвучит голос России. Тем временем на Украине против допуска Юлии Самойловой к конкурсу выступают уже не только политики.
Ведущая украинского телеканала Ульяна Пчёлкина, которая передвигается на инвалидном кресле, решение о недопуске российской участницы поддерживает. На своей странице в Facebook она даже написала, что гордится своей державой. Пчёлкина увидела в запрете всего лишь строгое исполнение закона, который, по ее словам, «един для всех».
Скоро в Киев съедутся представители всех стран. Не будет только нашей Юлии Самойловой. Политика оказалась важнее толерантности, о которой так много говорят в Европе. «Преступлением» российской участницы украинские власти сочли ее выступление в Крыму в 2015 году. После этого хрупкая девушка в инвалидном кресле стала «угрозой национальной безопасности Украины».
Впрочем, сама Самойлова признается, что не привыкла останавливаться, когда ей говорят «нет». И пока она была выхвачена светом политических софитов, в Киев пробралась — по местным меркам — целая группа русских «диверсантов».
Выступление артисток Comedy Woman в зале дворца искусств «Украина» в Киеве вызвало смех собравшейся публики. Это как насмешка над СБУ и принципиальностью всех киевских законников. Ведь еще недавно это же юмористическое шоу гастролировало по Крыму: артисты сами выложили «компромат» на свои страницы в социальных сетях. Но им въезд на территорию Украины почему-то не запретили.
Зачем России принимать во внимание крымский барьер, если украинская принципиальность рассчитана на громкий международный скандал, раздутый, чтобы в очередной раз обвинить Россию? Но, похоже, и Европе надоела роль всепрощающего зрителя. Как следует из письма гендиректора Европейского вещательного союза Ингрид Делентре, решение украинских властей «вызвало гнев», и многие страны грозятся бойкотировать конкурс. По сути, это ультиматум.
Подробности — в видеоматериале.
Скоро в Киев съедутся представители всех стран. Не будет только нашей Юлии Самойловой. Политика оказалась важнее толерантности, о которой так много говорят в Европе. «Преступлением» российской участницы украинские власти сочли ее выступление в Крыму в 2015 году. После этого хрупкая девушка в инвалидном кресле стала «угрозой национальной безопасности Украины».
Впрочем, сама Самойлова признается, что не привыкла останавливаться, когда ей говорят «нет». И пока она была выхвачена светом политических софитов, в Киев пробралась — по местным меркам — целая группа русских «диверсантов».
Выступление артисток Comedy Woman в зале дворца искусств «Украина» в Киеве вызвало смех собравшейся публики. Это как насмешка над СБУ и принципиальностью всех киевских законников. Ведь еще недавно это же юмористическое шоу гастролировало по Крыму: артисты сами выложили «компромат» на свои страницы в социальных сетях. Но им въезд на территорию Украины почему-то не запретили.
Зачем России принимать во внимание крымский барьер, если украинская принципиальность рассчитана на громкий международный скандал, раздутый, чтобы в очередной раз обвинить Россию? Но, похоже, и Европе надоела роль всепрощающего зрителя. Как следует из письма гендиректора Европейского вещательного союза Ингрид Делентре, решение украинских властей «вызвало гнев», и многие страны грозятся бойкотировать конкурс. По сути, это ультиматум.
Подробности — в видеоматериале.
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